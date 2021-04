Miền Bắc tăng nhiệt nhanh, có nơi nắng nóng trong những ngày tới

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (12/4), khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa, sương mù vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây trời nắng và nhiệt độ tăng nhanh. Vùng núi Bắc Bộ vẫn có mưa rào và dông, đề phòng tố lốc, gió giật mạnh.

Hoa loa kèn ngập tràn các con phố Hà Nội trong những ngày tháng tư. Hình minh họa

Các tỉnh miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa dông trong những ngày tới. Dự báo tới cuối tuần (chiều tối ngày 17/4), một đợt không khí lạnh yếu sẽ tràn xuống gây mưa dông, kéo nền nhiệt giảm.

Sau cơn mưa chuyển mùa hồi cuối tuần, hôm nay, nắng nóng trở lại TP.HCM và Nam Bộ. Trời ít mây, nắng mạnh về trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36 độ C, thấp nhất dao động 24-27 độ C. Tuy nhiên, chiều tối mưa có thể xuất hiện tại Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, An Giang, Kiên Giang.



Dự báo từ nay đến 17/4, TP.HCM và Nam Bộ vẫn có mưa chuyển mùa nhưng giảm về lượng, nắng nóng tiếp tục duy trì. Đáng chú ý, xâm nhập mặn tăng từ nay đến 15/4.



Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước những ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ nay đến 16/4 và từ ngày 19-21/4, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc đêm 11/4 có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng chiều tối ngày 14-16/4 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 16 đến ngày 18/4, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng ngày 18/4 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ nay đến 16/4, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, riêng đêm 11 và sáng sớm ngày 12/4 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng vùng núi ngày 14-16/4 có có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 16-18/4, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng ngày 18/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.

Từ ngày 19-21/4, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế: Từ nay đến 16/4, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía Bắc chiều tối ngày 16/4 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 17-18/4, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển lạnh.

Từ ngày 19-21/4, có mưa rào và dông vài nơi.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ nay đến 21/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối ngày 18-19/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Từ nay đến 21/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối ngày 12 và ngày 18/4 có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Từ nay đến 21/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông ngày 12-13/4 có nắng nóng; riêng chiều tối ngày 12-13/4 và ngày 18-19/4 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến 16/4, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, riêng đêm 11 và sáng sớm ngày 12/4 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 16-18/4, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng ngày 18/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh.

Từ ngày 19-21/4, có mưa rào vài nơi.

K.N