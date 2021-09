Miền Bắc mưa to dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Hiện nay, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ có xu hướng nâng trục lên phía Bắc; gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên.

Từ đêm nay, Bắc Bộ có mưa rào và dông

Trung tâm Khí tượng Thủy văn thông báo, do ảnh hưởng rìa nam của rãnh áp thấp qua Bắc Trung Bộ kết hợp với gió mùa tây nam phân tích trên nên từ nay (1/9) đến ngày 4/9, ở Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h; ở khu vực Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm, có nơi trên 70mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ đêm nay (1/9) đến sáng ngày 3/9, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, riêng các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng,Tuyên Quang cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Khu vực Hà Nội từ nay 1/9 đến sáng ngày 3/9, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng, đô thị trũng thấp.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra nhận định về tình hình thời tiết trên cả nước trong tháng 9/2021.

Theo đó, trong tuần đầu tháng 9/2021, MJO chủ yếu góp phần gia tăng đối lưu trên khu vực Ấn Độ Dương, sau đó chuyển dần đến khu vực Thái Bình Dương và ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Nam.

Trong tháng 9/2021, khả năng có khoảng 02-03 xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó có 01-02 cơn có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và các tỉnh phía Bắc miền Trung.

Trong tháng, mưa tập trung nhiều hơn tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu tác động chủ yếu của hệ thống gây mưa do gió mùa Tây Nam nên tiếp tục có nhiều ngày có mưa rào và dông, thời gian mưa tập trung về chiều tối và tối. Trên phạm vi cả nước, tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Cụ thể, thời kỳ 10 ngày đầu tháng (01-10/9/2021): Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng.Khu vựcTrung Bộ có mưa rào và rải rác có dông vào chiều tối và tối; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 01-04/9 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 08/9 khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa có xu hướng gia tăng trở lại.

Tổng lượng mưa (TLM) trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳtừ 10-25%, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ thấp hơn khoảng 5-15% so với TBNN. Nhiệt độ trung bìnhtại Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN, Trung Bộ ở mức xấp xỉ TBNN, các nơi khác thấp hơn TBNN ở từ 0,5-1,00C.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/9/2021): Nhiệt độ trung bìnhtrên cả nước phổ biến cao hơn TBNN khoảng 0,5-1,00C, riêng khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. TLM trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, riêng Trung Bộ thấp hơn từ 10-15% so với TBNN.

Thời kỳ10 ngày cuối tháng (21-30/9/2021): Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn TBNN khoảng 0,5-1,00C, riêng khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. TLM tại Trung Bộ phổ biến xấp xỉ TBNN, khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn 10-20% so với TBNN, Tây Nguyên và Nam Bộ thấp hơn TBNN từ 10-20%.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước những ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ đêm 01-06/9, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm 01/9 có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 07-11/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ đêm 01- sáng 03/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 03-06/9, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 07-11/9, có mưa rào và dông rải rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 01-06/9, có mưa rào và rải rác và có nơi có dông, phía Nam cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 07-11/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 01/8-06/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 7-11/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Tây Nguyên: Từ đêm 01-06/9, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Từ ngày 07-11/9, chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Từ đêm 01-06/9, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Từ ngày 07-11/9, chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 1 đến sáng 03/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 04-06/9, có mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 07-11/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

K.N

