Miền Bắc mưa lớn, cảnh báo lốc, sét, mưa đá ở vùng núi

Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, đêm hôm qua và sáng sớm nay (5/4), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa tính từ 19h ngày 4/4 đến 7h ngày 5/4 phổ biến khoảng 15-30mm.

Vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện mưa đá, dông lốc trong những ngày tới

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên từ nay đến ngày 6/4, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông; riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h, riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đợt mưa tại vùng núi Bắc Bộ kéo dài đến ngày 6/4. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Kạn...



Chuyên gia khí tượng cho biết thời kỳ này, không khí lạnh vẫn hoạt động ở phía bắc, trong khi một số thời điểm nắng nóng xen kẽ khiến nền nhiệt tăng dần. Khi có vùng nhiễu động hoặc không khí lạnh tràn về, nhiều nơi ở miền Bắc có mưa lớn kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan.



Thời tiết Hà Nội diễn biến xấu trong hai ngày đầu tuần. Ngày 5-6/4, khu vực duy trì trạng thái âm u, trời nhiều mây và có mưa dông cục bộ. Nhiệt độ dao động 21-25 độ C, độ ẩm cao trên 90% nên nồm ẩm tiếp diễn.

Đến ngày 7/4, Thủ đô hửng nắng trở lại. Mưa có thể xuất hiện vài nơi nhưng lượng không đáng kể. Nền nhiệt duy trì ngưỡng 22-25 độ C, kéo dài trong suốt cả tuần. Khu vực chưa thể đón nắng nóng vào thời điểm này.

Tại Trung Bộ, thời tiết tuần này ổn định hơn với trạng thái chủ đạo là có sương mù nhẹ về đêm và sáng sớm, trời nắng vào ban ngày. Chiều tối, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế khả năng có mưa dông cục bộ. Người dân cần đề phòng các hiện tượng tố, lốc, gió giật mạnh.

Trong khi đó, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng trong các ngày 5-9/4. Nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng 34-35 độ C. Tương tự thời tiết tuần trước, một số nơi có khả năng xuất hiện những cơn mưa trái mùa.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước những ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ nay đến ngày 6/4, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng ngày 06/4 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 7-10/4, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng ngày 07/4 có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 11-12/4, có mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 13-14/4, có mưa rào và dông và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ nay đến đến ngày 6/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng vùng núi và Trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng ngày 06/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 7-12/4 có mưa vài nơi; riêng từ ngày 08-10/4 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 12 – 14/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế: Ngày 5/4, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Từ ngày 6-14/4, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc ngày 08-09/4 và ngày 13-14/4 có mưa rải rác.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ nay đến 14/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Từ nay đến 14/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Từ nay đến 14/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; riêng chiều tối 08 và 09/4 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến ngày 6/4 có mưa, mưa rào rải rác.

Từ ngày 7-14/4 có mưa vài nơi; riêng thời kỳ ngày 08-09/4 và 13-14/4 có mưa, mưa rào rải rác.

K.N