Mâu thuẫn, con trai phóng hỏa đốt luôn nhà 2 tầng của gia đình

Theo đó, vào khoảng 19h20’ ngày 24/3, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy nhà ông P.V.M tại xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An.

Lực lượng chức năng tiếp cận khống chế đám cháy.

Căn nhà bị cháy có 2 tầng, đám cháy xuất phát tại một phòng dưới tầng 1 rồi nhanh chóng lan lên phòng trên tầng 2, diện tích cháy khoảng 30m2. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, con trai ruột của chủ nhà đã châm lửa đốt gây nên vụ hỏa hoạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 3, huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng tới hiện trường, chữa cháy kịp thời, ngăn chặn đám cháy lan rộng. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo VOV