Lý giải nguyên nhân những vụ trẻ em rơi từ tầng cao thoát chết một cách thần kỳ

Vào chiều 20/6, một lãnh đạo UBND phường Phú La (quận Hà Đông, TP Hà Nội) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy vụ một bé trai 10 tuổi rơi từ tầng 5 chung cư xuống tầng 3.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 10 giờ cùng ngày. Vào thời điểm trên, người dân phát hiện một bé trai rơi từ cửa sổ phòng ngủ tầng 5 ở chung cư The K Park, khu đô thị Văn Phú xuống dưới và bị thương.

Lãnh đạo UBND phường Phú La cho biết sau khi rơi xuống tầng 3, cháu bé bị gãy tay, không nguy hiểm đến tính mạng. Gia đình cháu bé mới chuyển đến chung cư này ở. Khu vực cửa sổ nơi xảy ra vụ việc chưa bảo đảm an toàn.



Bé gái 3 tuổi bò từ trong nhà, trèo ra lan can.





Trước đó, vào cuối tháng 2/2021, vụ việc một bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội) đã được một người lái xe tải cứu sống đã gây xôn xao dư luận.

Theo đó, vào khoảng 17h30 ngày 28/2, bé N.P.H (SN 2018) ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 12A. Lúc này một số người dân ở tòa bên cạnh phát hiện sự việc đã hô hoán.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh là người đỡ bé gái thoát nạn





Anh Nguyễn Ngọc Mạnh đang đứng gần đó phát hiện sự việc nên đã nhanh chóng trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé gái khi bé H rơi xuống. Rất may mắn, cháu bé chỉ bị thương. Ngay khi sự việc xảy ra, người dân và gia đình đã đưa bé gái đến Bệnh viện Nhi cấp cứu.

“Thời điểm xảy ra sự việc, tôi đang ngồi trong xe ô tô, đợi chuyển hàng cho khách ở tòa nhà đối diện. Tôi thấy tiếng người lớn hô hoán, cứu giúp. Lúc này tôi ngó đầu ra khỏi xe ô tô, nhìn ngó xung quanh, và ngẩng lên cao thì phát hiện một em bé đang trèo ở lan can ra ngoài. Ngay lập tức tôi lao ra khỏi xe ô tô, tìm cách trèo tường bao sang tòa nhà bên cạnh.

Tôi trèo lên mái tôn cao khoảng hơn 2m để tìm cách đỡ cháu. Mái tôn là mái che của một lối dẫn xuống khu vực để xe, nên bị nghiêng. Tôi vừa cố trèo, vừa đưa tay ra cố gắng đỡ cháu. Khi bé rơi xuống, tôi chỉ kịp đỡ lấy để bé không rơi xuống đất. May mắn, bé rơi trúng tay tôi, hai chú cháu ngã xuống, lún cả mái tôn. Tôi vội ôm bé vào người, thấy máu chảy ra ở miệng cháu, tôi hoảng sợ vô cùng”, anh Mạnh chia sẻ.



Cháu bé đã sống sót thần kỳ và anh Mạnh sau đó được mọi người coi như "người hùng" vì đã có công cứu cháu bé.

Chung cư nơi cháu bé rơi từ tầng 8 xuống mái tôn tầng 1 (ảnh phải)

Vào cuối năm 2020, vụ việc một bé trai hơn 3 tuổi bình an vô sự sau khi rơi từ tầng 8 của một căn chung cư trên địa bàn TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) xuống mái tôn tầng 1 khiến dân mạng một phen thót tim, đưa ra nhiều cảnh báo các bậc cha mẹ.

Theo đó, vào tối 7/12/2020, tại tòa nhà 1A chung cư Sở Tài chính (thuộc tổ 6, P.Quang Trung, P.Thái Bình), bé trai hơn 3 tuổi đã bị rơi từ tầng 8 xuống mái tôn xốp tầng 1.



Người phát hiện vụ việc kể lại: “Lúc đó, tôi đang dọn hàng để ăn cơm tối thì nghe thấy tiếng động mạnh từ trên mái hiên lợp bằng tôn xốp của gia đình, rồi phát hiện 1 khoảng lõm xuống làm vỡ mảng xốp”.

Bà lên mái kiểm tra thì thấy một cháu bé khoảng 3 tuổi đang ngồi khóc, nên gọi một số người đến dùng thang leo lên mái, đưa bé xuống. Lúc này, mẹ cháu bé cũng phát hiện sự việc và hoảng hốt cùng mọi người đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu.



Tòa nhà No3 nơi cháu bé sinh sống.

Vào tháng 11/2018, tại khu chung cư No3 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội một bé trai 5 tuổi rơi ngã từ ban công tầng 7 chung cư xuống đất nhưng rất may không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo các nhân chứng có mặt cho biết, cháu bé may mắn thoát chết thần kỳ khi ngã từ tầng 7 trước khi rơi xuống đất đã rơi trúng mái tôn ban công tầng 5, tiếp đó rơi vướng trúng tán cây bằng lăng rồi mới tiếp đất nên không nguy hiểm đến tính mạng.



Một người dân chung cư cho biết, vào thời điểm trên, bé trai ở nhà với ông tại phòng 720 nhà No3 khi đó người ông có việc ra ngoài quên không chốt cửa, cháu bé nghịch chạy ra nên dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.



Lý giải nguyên nhân hi hữu

Việc các cháu bé bình an vô sự sau khi rơi từ độ cao nói trên khiến dư luận vừa vui mừng vừa hoảng hồn. Nhiều người còn cho rằng cháu bé được ông bà tổ tiên phù hộ mới thoát nạn thần kỳ...



Như vụ bé trai 10 tuổi ở Hà Nội rơi từ tầng 5 chung cư mới đây, nhiều người ở khu vực cho rằng, chính vì lan can mái của khối trung tâm thương mại này là nơi cháu bé rơi trúng nên làm giảm độ rủi ro.



Hay như cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12, nếu không có anh Nguyễn Ngọc Mạnh ứng cứu kịp thời thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Đã có rất nhiều vụ việc trẻ em rơi từ lan can hoặc cửa sổ chung cư xuống đất và để lại hậu quả hết sức đau lòng, các chuyên gia về an toàn cũng đã từng cảnh báo về vấn đề này.



Vụ việc này tương tự tình huống bé trai 10 tuổi nói trên, thời điểm gặp nạn, gia đình các bé đều mới chuyển đến ở nên chưa kịp trang bị lưới bảo hiểm. Ngay sau đó các chuyên gia cũng đã lên tiếng đưa ra hàng loạt cảnh báo đồng thời chia sẻ những kỹ năng đề phòng tai nạn chung cư.

“Ngoài nguy cơ ngã từ tầng cao, trẻ ở tại các khu chung cư còn đối diện với hàng loạt những rủi ro khác từ thang máy, hệ thống ống lấy rác, cửa thoát hiểm một chiều, cầu thang bộ cho đến việc cháy nổ, rò rỉ khí. Truy tìm nguyên nhân, theo tôi lỗi đầu tiên thuộc về bố mẹ và những người lớn trong gia đình đã chủ quan, chưa cẩn trọng trong việc bảo vệ sự an toàn của con em mình, không đánh giá được hết hoặc coi thường những nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến tai nạn đối với trẻ nhỏ, dẫn đến sự lơ là, thiếu cảnh giác, sâu sát trong việc trông coi trẻ hoặc không chủ động triển khai các biện pháp cần thiết để loại trừ từ trước những nguy cơ tiềm ẩn đe dọa sự an toàn của trẻ” - Đại úy Nguyễn Văn Thành - cán bộ Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhận định.



Vẫn theo Đại úy Thành, cửa sổ và lan can ban công trong các căn hộ chung cư thường là những cái bẫy chết người đối với trẻ nhỏ. Một số gia đình mặc dù thấy các kết cấu này không bảo đảm an toàn, như lan can ban công thấp, độ hở giữa các thanh chắn dọc khá lớn, không có kính hay lưới che chắn hoặc lan can cấu tạo thanh ngang cách nhau 20 cm, cửa sổ kính không có khung sắt bảo vệ... nhưng không nghĩ đến khả năng xảy ra tai nạn, nên không triển khai các biện pháp như lắp thêm lưới, khung sắt bảo vệ, gia cố sự chắc chắn của các mối hàn, đinh ốc kết nối các cấu kiện với nhau.

Thậm chí nhiều gia đình tận dụng ban công để đồ vật như máy giặt, làm bàn bếp nấu ăn... Đặc điểm con trẻ là sự tò mò, hiếu động, nghịch ngợm, thậm chí là bắt chước các nhân vật hoạt hình, các con hoàn toàn có thể leo trèo lên các đồ vật đó và ngã ra phía ngoài lan can bảo vệ. Bên cạnh đó là sự thiếu sâu sát trong việc trông nom trẻ nhỏ.

Qua các vụ tai nạn đã xảy ra, có nhiều trường hợp bố mẹ để cho trẻ con trong nhà tự trông nhau để đi làm việc riêng hoặc bố mẹ đóng cửa đi ngủ trưa, hay dán mắt vào máy tính, điện thoại để trẻ chơi một mình. Bên cạnh đó, cũng xảy ra những vụ tai nạn khi trẻ từ nơi khác đến chung cư chơi. Trẻ nhỏ chưa ý thức được tình huống nguy hiểm, đôi khi lại bất chợt có những hành vi mà người lớn khó có thể đoán trước. Trong lúc đùa nghịch, các con có thể làm những việc nguy hiểm, như trèo leo lan can ban công hay đu cửa sổ.

"Chỉ cần lơ là, xao nhãng, không để ý giám sát hoạt động của trẻ một chút thôi là tai nạn đã có thể xảy ra với con em mình. Trẻ bị tai nạn, lỗi đầu tiên thuộc về người lớn" - Đại úy Thành nói.

