Lý do khiến người phụ nữ bị vỗ mông trong thang máy chung cư chấp nhận hòa giải

Chiều 23/11, trên Zingnews, chị H.L. (36 tuổi, quê Quảng Nam), người phụ nữ bị vỗ mông trong thang máy chung cư, cho biết trong ngày hôm qua (22/11), Công an phường An Phú (quận 2, TP.HCM) đã trực tiếp làm việc với chị để trao đổi về vụ việc.

Chị L. bị vỗ mông khi đi trong thang máy. Ảnh chụp màn hình.

Cũng trong chiều cùng ngày, đại diện Công an quận 2 cho biết, Công an phường An Phú đã tiến hành xử phạt ông M.J. 200.000 đồng căn cứ theo Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về Vi phạm quy định về trật tự công cộng. Người này đã đóng phạt ngay trong chiều 22/11.

Trước đó, ngày 11/7, chị H.L. đi vào thang máy để trở về căn hộ tại chung cư thì gặp người đàn ông nước ngoài trên. Vì có quen biết nhau trước đó, 2 người chào hỏi, trò chuyện trong lúc chờ thang máy.

Khi chị L. ra khỏi thang máy, ông M.J. bất ngờ vỗ vào mông chị. "Mình rất bất ngờ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trước đó, mọi chuyện vẫn rất bình thường. Mình lập tức hỏi tại sao ông ta lại làm vậy, ông ta nói đó là một lời khen ngợi.", chị L. kể lại.

Làm việc với cơ quan công an ngay sau khi sự việc xảy ra hồi tháng 7/2020, chị L. đã có ý định khởi kiện gã biến thái này. Tuy nhiên, theo chị L., chủ căn hộ mà vợ chồng M.J. đang thuê đã gặp mặt và thuyết phục L. hòa giải, hứa hẹn rằng sẽ chấm dứt hợp đồng thuê nhà tại căn hộ này vào tháng 11/2020.



Một phần cũng vì chị biết rằng dù làm đơn tố cáo, với hành vi ghi nhận trong video clip, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người đàn ông này cũng chỉ trong khoảng 100.000-300.000 đồng.

Sau khi hòa giải vào tháng 7, trong 4 tháng chờ người đàn ông này hết hợp đồng thuê nhà, chị L. liên tục sống trong trạng thái lo lắng mỗi khi đi ra khỏi nhà vì sợ gặp lại M.J. Gia đình chị cũng chủ động tránh mặt M.J. vì sợ xảy ra xô xát.

"Gặp là phải đẩy con đi thật xa, tránh vì không biết ông này sẽ làm gì khác. Trong khi ông ấy là người có lỗi mà mình phải đi tránh, rất kỳ cục", chị L. chia sẻ và cho biết nguyện vọng lớn nhất của chị là xử phạt thích đáng M.J. và yêu cầu ông ta sớm rời khỏi chung cư.

Tuy nhiên, 4 tháng sau sự việc, chị L. thấy người đàn ông này vẫn chưa rời đi. Chị quyết định làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an với mong muốn người đàn ông nước ngoài này phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

K.N (th)