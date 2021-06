Lượng người từ Đà Nẵng về Huế lớn, lực lượng chức năng căng mình làm nhiệm vụ

Thiếu tá Trần Hải Dương - Trưởng Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do lượng người từ Đà Nẵng về Huế nhiều trong các ngày 19 và 20/6 do đó hiện nay lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát trên đỉnh đèo Hải Vân Đang phải căng mình làm nhiệm vụ.

"Hiện nay tại chốt kiểm soát trên đỉnh đèo mỗi ngày chúng tôi chia thành 4 ca làm nhiệm vụ, trong đó mỗi ca kéo dài 6 tiếng. Trong ngày 19 và hôm nay, trung bình mỗi ca có khoảng 200 lượt xe mô tô từ Đà Nẵng về Thừa Thiên Huế. Tại đây các lực lượng sẽ hướng dẫn người dân khai báo y tế và thông báo các quy định của tỉnh đối với người từ vùng dịch về Huế để người dân được biết" – Thiếu tá Trần Hải Dương cho biết.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân khai báo y tế tại chốt kiểm soát ở đỉnh đèo Hải Vân.

Theo Thiếu tá Trần Hải Dương, chốt kiểm soát y tế đỉnh đèo Hải Vân đã hoạt động liên tục trong vòng 45 ngày và do dịch bệnh ở các địa bàn lân cận đã được kiểm soát nên chốt đã nghỉ được 3 ngày. Tuy nhiên, trước tình hình dịch diễn biến phức tạp trở lại tại TP Đà Nẵng nên từ 0h ngày 19/6, chốt kiểm soát y tế đỉnh đèo Hải Vân đã kích hoạt trở lại. Lực lượng được bố trí làm nhiệm vụ cũng tăng gấp đôi so với trước, bởi nhận định tình hình người và phương tiện từ vùng dịch trở về Huế trong những ngày tới sẽ rất nhiều.

Tại chốt kiểm soát ở đỉnh đèo Hải Vân có hàng trăm phương tiện từ Đà Nẵng về/đi qua Huế mỗi ngày.

Trước đó, tại thông cáo báo chí ngày 19/6 thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu thủ trưởng các cơ quan trung ương trên địa bàn; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung thực hiện rà soát, thống kê danh sách và nơi ở/lưu trú của tất cả công dân (kể cả công dân tại địa phương) đã đến/ở/về từ thành phố Đà Nẵng từ ngày 15/6, yêu cầu công dân hạn chế đi lại, tiếp xúc và liên hệ với Trạm Y tế địa phương để được tư vấn, lấy mẫu xét nghiệm.

Đồng thời, thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày đối với tất cả công dân đến/ ở/về từ thành phố Đà Nẵng; đối với công dân đến/ở/từ các quận/huyện của thành phố Đà Nẵng có điểm dịch đã được Bộ Y tế công bố, tiến hành cách ly y tế tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR. Thời gian áp dụng từ 12 giờ ngày 19/6.

Người dân chờ khai báo y tế tại Trạm trung chuyển dưới chân đèo Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc).

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, kiểm soát công dân từ vùng dịch đến địa bàn, đảm bảo tất cả công dân ngoài địa bàn vào phải được theo dõi, kiểm soát y tế theo quy định; hướng dẫn, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp, đơn vị tiếp nhận hàng hóa từ các vùng dịch vào địa phương đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch theo quy định (bảo đảm phải có khu cách ly cục bộ, có xét nghiệm và có camera giám sát); xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tuyệt đối không để xảy ra sơ suất trong việc quản lý tài xế và phụ xe khi giao nhận hàng hóa tại địa phương; tổ chức quản lý, giám sát công tác cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú bảo đảm theo quy định.

Hoàng Dũng