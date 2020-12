Lộ nguyên nhân "sốc" vụ 2 thiếu nữ 14 tuổi đánh dã man 2 nữ sinh ở Đồng Nai

Liên quan đến vụ 2 thiếu nữ 14 tuổi đánh dã man nữ sinh ở Đồng Nai, ngày 28/12, trên báo Tuổi trẻ, Công an phường Hố Nai (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho hay đã lập hồ sơ đối với T.V.V.A. (14 tuổi) và N.K.N. (14 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) về việc tham gia đánh hai nữ sinh.

Hình ảnh vụ các nữ sinh bị hành hung

Nội dung vụ việc được xác định, thời điểm trên em N.H.Y.N (14 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) chở theo em B.N. (12 tuổi, học trường Nguyễn Công Trứ, TP Biên Hoà) đang đi trên đường dân sinh, thuộc khu phố 5, phường Hố Nai thì bị 2 đối tượng là nữ giới không quen biết chặn đường đánh.



Sau khi biết vụ việc, người thân đã đến Công an phường Hố Nai trình báo. Mặt khác, người này cũng cung cấp đoạn video ghi lại cảnh con mình bị đánh do người quen đăng lên mạng xã hội với mục đích nhanh chóng tìm ra "hung thủ".



Trên báo Người lao động đăng tin, sau khi bị đánh, N. và T. hoảng loạn đến nhà bạn không dám về nhà. Khi biết sự việc, gia đình mới đi tìm được các em và đến Công an phường Hố Nai trình báo.

Vào cuộc điều tra, Công an phường Hố Nai xác định 2 người hành hung các em cũng cùng trang lứa là T.V.V.A và N.K.N.

Khai với công an, 2 thiếu nữ đánh người cho rằng, nguyên nhân do 2 nữ sinh kia... nhìn đểu và đi xe máy nẹt pô xe khi gặp nhau trên đường.

Công an nhận định sự việc các em đánh nhau do bộc phát từ sinh hoạt bên ngoài nhà trường. Khi làm việc với công an, các em đều đã nhận lỗi và cam kết không tái phạm. Riêng hai em bị đánh chỉ bị thương nhẹ, gia đình không có yêu cầu gì.

Ngoài ra, Công an phường Hố Nai đang tiếp tục xác minh những người có mặt tại hiện trường nhưng không can ngăn và có biện pháp xử lý, giáo dục, tránh xảy ra những sự việc như trên.

K.N (th)