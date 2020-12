Lo ngại dịch COVID-19 bùng phát từ tình trạng vượt biên trái phép vào Việt Nam

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 29/12, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đề cập đến dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cần tập trung quản lý.



Tư lệnh ngành công an dẫn con số thống kê 70.000 người được đưa về nước và vẫn còn hàng trăm nghìn người ở nước ngoài muốn về. Số lượng này tăng lên rất lớn dịp cuối năm.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng phản ánh tình trạng xuất nhập cảnh bất hợp pháp diễn biến phức tạp khi trung bình mỗi ngày có hàng trăm người vượt biên. Tính từ đầu năm, đã có khoảng 14.000 người nhập cảnh bất hợp pháp, gây khó khăn rất lớn cho các lực lượng trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Công dân nhập cảnh qua biên giới ở Hà Tĩnh đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt. Ảnh: Minh Toàn

Đơn cử như tại tỉnh Cao Bằng, theo thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, những ngày qua có đến hơn 100 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam (độ tuổi từ 15 đến ngoài 50).

Bước đầu, những người này khai nhận xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê và đi qua biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang từ tháng 2/2019 đến 5/2020.

Do tình hình dịch bệnh nên những người nhập cảnh trái phép nên đã tìm cách vượt biên về Việt Nam.

Những công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép bị phát hiện ngày 27/12. Ảnh: Đồn Biên phòng Trà Lĩnh

Bệnh nhân 1451 là một ví dụ về trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 do nhập cảnh trái phép. Bệnh nhân này được phát hiện khi tự ra khai báo y tế sau khi biết người đi chung với mình mắc COVID-19 là bệnh nhân 1440.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, vấn đề được đặt ra là nếu người nhà không ra khai báo y tế thì sẽ không phát hiện bệnh nhân 1440. Nếu không phát hiện bệnh nhân 1440, bệnh nhân 1451 cũng sẽ không tự ra khai báo y tế. Như vậy, 2 trường hợp này không được phát hiện và tiếp tục lẩn trốn trong cộng động tạo ra nguồn lây bệnh, tạo ra những ổ dịch không rõ nguồn lây. Và khi đó, công tác phòng chống dịch sẽ khó khăn hơn rất nhiều do TP.HCM có dân số lớn và là đầu mối giao lưu của cả nước. Với các trường hợp nhiễm không rõ nguồn gốc sẽ gây nhiều khó khăn cho việc khoanh vùng, dập dịch, kiểm soát lây lan.

Chiếc xe chở BN 1440 từ An Giang đi Long An. Ảnh: BT

Sáng 30/12, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Phòng An ninh điều tra củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án Tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép liên quan đến bệnh nhân 1440.

Sau khi khởi tố vụ án, các lực lượng của Công an An Giang sẽ phối hợp với bộ đội biên phòng và chính quyền huyện An Phú truy tìm nhóm người tổ chức đưa bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia để xử lý theo pháp luật.

Đối với bệnh nhân 1440, công an sẽ xử lý hành vi vi phạm về nhập cảnh sau khi trị bệnh xong.

Lực lượng biên phòng, công an tuần tra khu vực biên giới, ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép. Ảnh: Đình Đình

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Sự kiện y tế công cộng cũng cho biết hiện tại, dịch COVID-19 trên thế giới rất phức tạp, nhất là khi xuất hiện biến chủng của virus SARS-CoV-2.

4/6 người vượt biên trái phép vừa qua dương tính với virus này chứng tỏ tỷ lệ mắc rất cao. Nếu không kiểm soát được người nhập cảnh, nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam là rất lớn. Ông Phu lo ngại người nhập cảnh trái phép nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng, đi lại trong cộng đồng sẽ trở thành "ngòi nổ" khiến dịch lan ra cộng đồng.

Trước tình hình thực tế, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, hiện nay nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào là cơ bản, nên cùng với việc tăng cường lực lượng biên phòng cần huy động người dân cung cấp thông tin, phản ảnh những người có dấu hiệu nhập cư, di chuyển vào trong nước.

Cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang kiểm soát xe và hàng hóa từ Campuchia vào Việt Nam sau khi phát hiện người nhập cảnh trái phép. Ảnh: Bửu Đấu

"Tôi đề nghị tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền vận động người dân, đề nghị báo chí vào cuộc. Người dân có người thân đang ở nước ngoài chủ động thông tin người thân của mình tuyệt đối không nhập cảnh trái phép. Không thể vì tránh việc cách ly của mình mà gây họa cho cộng đồng và cả đất nước", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Nhìn từ thực tiễn ca nhiễm tại TP.HCM vào tháng trước và các ca trốn cách ly vừa qua, Phó thủ tướng cho rằng một số nơi vẫn chưa thực hiện nghiêm. Đặc biệt là việc quản lý sau cách ly, bàn giao về địa phương, theo dõi y tế 14 ngày.

Về giải pháp căn cơ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, từ cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám tư nhân, trường học, cơ sở lưu trú phải tự xác định xem đã làm tốt biện pháp an toàn hay chưa, cập nhật thêm hệ thống an toàn COVID-19 theo quy định. Tới đây sẽ yêu cầu hệ thống phương tiện giao thông, chợ búa, nhà máy đều phải làm nghiêm.