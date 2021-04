Lộ danh tính người xích cổ bé trai vào cột điện ven đường

Ngày 15/4, hình ảnh một bé trai 10 tuổi ngồi gục ven đường, trên cổ có đeo xích bằng sắt và dây trói vào cột điện ven đường quốc lộ 4B, đoạn khu vực tổ 1, khối 5, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc được lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Nhiều người cho rằng, đây là hành vi bạo hành con trẻ.

Hình ảnh cha xích con ở Lạng Sơn.

Trước vụ việc này, vào tối 15/4, ông Ngô Tiến Dũng, Trưởng Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết, công an huyện đã chỉ đạo Công an xã Hợp Thành phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.



Theo đó, ông Vũ Đức M. (46 tuổi, trú tại tổ 1, khối 5, xã Hợp Thành) có hành vi xích cổ con trai của mình vào cột điện ở ven đường. Theo ông Dũng, nguyên nhân ban đầu xác định do người cha quá bức xúc vì chuyện học hành của con nên đã xích con vào cột điện để răn đe.

"Người cha cũng thừa nhận làm như vậy để dọa con vì con quá lười học... Cơ quan công an tham mưu cho cấp ủy, chính quyền gọi người này lên giải thích, lập biên bản vụ việc. Đồng thời, động viên cháu nhỏ tiếp tục đi học vì đây là quyền lợi của cháu", lãnh đạo Công an huyện Cao Lộc nói.

Được biết, sau khi trói con vào gốc cây ít phút, ông M. đã mở khóa cho con về nhà. Công an đã tạm giữ sợi dây xích và một số tang vật mà ông M. đã dùng để trói con đẻ của mình.



Ông Ngô Tiến Dũng đánh giá, việc dạy dỗ con của người cha như vậy sai trái, không phù hợp. Công an huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo xác minh để có phương án xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

K.N (th)