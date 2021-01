Lào Cai khẩn trương triển khai công tác phòng chống rét đậm, rét hại

Theo bản tin mới nhất từ Đài khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai thì thành phố Lào Cai nhiệt độ có thể giảm xuống 11,5 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) 10,4 độ C. Vùng núi Bắc Hà 6,6 độ C; Sa Pa nhiệt độ xuống tới 3,4 độ C. Đặc biệt, về đêm 8/1, vùng núi có thể xuống tới từ 3-5 độ C, thị xã Sa Pa có khả năng giảm còn 0-2 độ C.

Theo đó, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các địa phương thành lập ngay các đoàn công tác đến từng thôn, bản và hộ dân để kiếm tra, đôn đốc công tác phòng, chống rét cho người. Lưu ý đặt biệt đến đối tượng là người già và trẻ em. Kiểm soát việc chống rét cho cây trồng, vật nuôi, nơi di chuyển tránh rét...

Theo dự báo Lào Cai nơi nhiệt độ xuống thấp có thể xuất hiện mưa tuyết. Ảnh minh họa.

Đồng thời thông tin về dự báo thời tiết cũng sẽ luôn được tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để người dân chủ động phòng tránh rét. Tránh tình trạng người dân chủ quan, bị động trong việc phòng, chống rét cho cây trồng và vật nuôi.

Các địa phương chủ động bố trí ngân sách dự phòng và dự trữ nguồn giống, phân bón để kịp thời khắc phục thiệt hại (nếu có). Huy động lực lượng xung kích tại cơ sở hỗ trợ người dân phòng, chống rét.

Trước tình hình rét đậm, rét hại còn có thể kéo dài, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động hướng dẫn biện pháp phòng, chống rét cho học sinh; chỉ đạo các trường nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, không bắt buộc mặc đồng phục hoặc tổ chức các hoạt động ngoài trời. Các trường bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú tăng cường chăm sóc và đảm bảo giữ ấm cho học sinh, chủ động cho học sinh nghỉ học theo quy định khi thời tiết xuống thấp.

Đơn vị chức năng với UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền người dân bảo vệ sức khỏe, giữ ấm cho cơ thể những ngày giá rét; khuyến cáo người dân không đốt củi, đốt than đá sưởi ấm trong phòng kín, tránh sự cố gây cháy và ngộ độc. Công tác phòng chống rét ở các cơ sở khám, chữa bệnh cũng được chú trọng, triển khai sâu sát.

Hà An