Làm thẻ căn cước cho dân, công an cứu kịp thời đôi chân cháu bé 3 tuổi

Tây Giang là huyện miền núi biên giới của tỉnh Quảng Nam với đa số người dân là đồng bào Cơtu sinh sống. Địa bàn rộng, cách trở bởi núi cao rừng sâu nên công tác làm mới căn cước công dân (CCCD) ở vùng này cũng khó khăn gấp nhiều lần so với ở miền xuôi.

Bí thư Chi đoàn Công an huyện Tây Giang - anh Pơ Loong Ka Rướt - cho biết, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam về việc làm CCCD cho bà con, Công an huyện đã thành lập 2 tổ; trong đó có 1 tổ triển khai ở xã Axan. Đây là xã vùng biên giới của huyện Tây Giang.

Anh Pơ Loong Ka Rướt chia sẻ: Tối ngày 30/3, trong quá trình đi xuống thôn Agriih (xã Axan) vận động bà con làm căn cước công dân, cán bộ phát hiện cháu Tangol Ngầm (SN 2018), là con của anh Tangol Dồi (SN 1996) và chị Zơrâm Đoàn (SN 1991) bị thương nặng ở 2 bàn chân.





Cháu Tangol Ngầm được đưa xuống Trung tâm y tế để cấp cứu kịp thời, giúp 2 bàn chân cháu không bị hoại tử.

Qua trao đổi, chị Đoàn cho hay trước đó vài ngày, cháu Ngầm trong quá trình đi chơi không mang dép, vô ý đi vào chỗ đốt rác nhựa và dậm trúng nhựa đang cháy dẫn đến bị bỏng nặng cả 2 bàn chân.

Chị Đoàn đã đưa cháu xuống Trung tâm y tế quân - dân y kết hợp xã Axan sơ cứu ban đầu. Do gia đình khó khăn, không có xe đi lại, không có tiền đưa cháu Ngầm xuống Trung tâm y tế huyện để chữa trị nên đành mang cháu về nhà.

Một cụ già bị tai biến được lực lượng Đoàn thanh niên đưa đến tận nơi làm CCCD.

Hơn nữa, anh Tangol Dồi (bố cháu Ngầm) hiện lại đang chăm sóc bố ruột là ông Tangol Dịu (SN 1957) bị tai biến nặng, đang chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Nhận thấy tình hình cháu Ngầm nếu không chữa trị sớm dễ bị hoại tử 2 bàn chân, lực lượng công an Tây Giang đã vận động chị Đoàn đưa cháu Ngầm xuống Trung tâm y tế huyện Tây Giang chữa trị. Đến ngày 31/3, cháu Ngầm đã được đưa xuống bệnh viện chữa trị. Ngoài ra, lực lượng công an cũng vận động hỗ trợ cháu Ngầm được 1 triệu đồng.

Một phụ nữ Cơtu bị liệt được lực lượng công an hỗ trợ đưa đi làm CCCD.

Bác sĩ Arất Giang - Phó trưởng khoa ngoại, Trung tâm y tế huyện Tây Giang cho biết, nếu cháu Ngầm được đưa xuống trễ khoảng 2 ngày thì chân cháu sẽ bị hoại tử; rất may lực lượng công an đã đưa cháu đến chữa trị kịp thời. Dự kiến khoảng 2 tuần, cháu Ngầm có thể xuất viện.

Anh Pơ Loong Ka Rướt cho hay, thôn Agriih, xã Axan là 1 trong những thôn bị thiệt hại nặng qua các cơn bão, lũ năm 2020. Hiện tại trong thôn chưa có điện lưới và không có sóng điện thoại, đời sống bà con nơi đây hết sức khó khăn.

Lực lượng đoàn viên thanh niên khiêng người bị liệt đến nơi làm CCCD.

"Quãng đường từ thôn Agriih xuống xã Axan là 20km, từ xã Axan về Trung tâm huyện Tây Giang là 40km. Tuy nhiên, nếu không đưa cháu Ngầm đi chữa trị kịp thời thì cháu có thể sẽ mất 2 bàn chân", anh Pơ Loong Ka Rướt nói.

Huyện biên giới Tây Giang đất rộng người thưa, từ trung tâm xã đi vào các thôn, nóc xa vài chục cây số đường núi nhưng các chiến sĩ Công an huyện vẫn đi bộ vào tận nơi vận động bà con ra xã làm cho kịp tiến độ.

Một người đàn ông Cơtu bị mù 2 mắt được hỗ trợ đưa đến nơi làm CCCD.

"Trong chiến dịch làm CCCD mới ở Tây Giang, Công an huyện sẵn sàng làm mọi cách để giúp đỡ, đưa công dân đến làm CCCD. Một số công dân Cơtu bị liệt 2 chân không đi lại được nên lực lượng đoàn viên thanh niên công an huyện phải khiêng trên ghế nhựa, có công dân bị mù cả 2 mắt, lực lượng trực tiếp đến nhà và chở công dân đến nơi làm CCCD…", anh Pơ Loong Ka Rướt chia sẻ.

Trưởng Công an huyện Tây Giang - Thượng tá Mai Thanh Tâm - cho biết: "Việc cấp CCCD của lực lượng Công an trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là các thôn giáp biên nước bạn Lào. Địa bàn xa, đi lại khó khăn, dân cư phân bố theo từng cụm nóc thưa thớt, không có sóng thông tin liên lạc cũng như các điều kiện làm việc rất thiếu thốn. Tuy nhiên Công an huyện đã và đang nỗ lực hết sức để thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu công tác Giám đốc Công an tỉnh đã giao. Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã đến từng gia đình để vận động người dân đi làm CCCD, tạo điều kiện tốt nhất để bà con đến làm CCCD".

Theo Thượng tá Mai Thanh Tâm, dự kiến đến ngày 10/4, Công an huyện Tây Giang sẽ hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD mới cho bà con đồng bào Cơtu ở Tây Giang, sớm hơn thời gian theo yêu cầu của Giám đốc Công an tỉnh đặt ra.

Hiện lực lượng Công an huyện Tây Giang vẫn đang miệt mài ngày đêm bám các thôn, nóc vùng biên xa xôi để cấp CCCD với tinh thần, quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo Dân trí