Kỷ luật, điều chuyển 3 cảnh sát giao thông tát, mắng tài xế xe tải

Liên quan đến vụ 3 CSGT tát, mắng tài xế ô tô không chịu dừng xe, Công an tỉnh Bắc Giang đã có thông tin về kết quả xác minh, xử lý vụ việc.



Theo đó, vào sáng 29/11, tổ CSGT Công an huyện Việt Yên tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 17 đoạn qua xã Nghĩa Trung thì phát hiện ô tô tải do anh T.V.V. (23 tuổi, trú tại huyện Tân Yên) điều khiển di chuyển hướng TP Bắc Giang có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải. CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy. Khi đến đoạn đường đê thuộc xã Việt Lập, huyện Tân Yên và vướng barie hạn chế chiều cao không di chuyển được, tài xế mới chịu dừng lại.

Trong quá trình xử lý, 3 cán bộ CSGT là Thiếu tá Hoàng Anh Cường, Đại úy Tống Kiên Cường, Thượng úy Đỗ Trọng Đại đã có lời nói không đúng mực, lôi kéo, tát vào mặt tài xế xe tải.

Hình ảnh CSGT đánh người vi phạm được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip

Từ kết quả xác minh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Công an huyện Việt Yên xem xét, xử lý kỷ luật, điều chuyển 3 cán bộ nói trên ra khỏi lực lượng CSGT (bố trí công tác khác). Đối với 2 cán bộ khác trong tổ công tác sẽ không được phân công nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông. Ngoài ra, 2 vị lãnh đạo Công an huyện Việt Yên cùng 2 chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự của Công an huyện sẽ bị hạ xếp loại cán bộ, thi đua.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cũng chỉ đạo lực lượng CSGT toàn tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh việc chấp hành quy trình, quy định công tác, tư thế, lễ tiết tác phong và Điều lệnh CAND; không để vi phạm tái diễn, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng CAND.

Nhật Tân