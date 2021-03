Kinh hãi xe ben chạy tốc độ "tử thần" suýt đâm ôtô ở Đồng Nai

Xe ben chạy như "ăn cướp" suýt đâm vào ôtô





Ngày 29/3, một đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh xe ben chở theo hàng khối đá nhỏ chạy tốc độ khủng khiếp trên đường, suýt đâm vào ôtô đi chiều ngược lại khiến nhiều người kinh hoàng.

Được biết, clip do camera hành trình của ông Nguyễn Văn Bình (64 tuổi, ngụ TP Biên Hoà) ghi lại vào lúc 9 giờ 48 phút ngày 28/3.

Cụ thể, thời điểm trên, ông Bình lái ôtô chở theo cháu nội 8 tuổi. Khi đang đi trên đường Trần Quốc Toản, hướng về cầu An Hảo thì phát hiện chiếc xe bồn từ ngã 3 đi ra đường Trần Quốc Toản.

Khi ông Bình đang chạy thì bất ngờ bị xe ben biển số Đồng Nai đi hướng ngược chạy tốc độ kinh hoàng, suýt tông trúng. Đá trên xe ben văng xuống mặt đường và mặt kính ôtô ông Bình.

"Lúc này, tôi hoảng loạn nghĩ tưởng xe ben nó sẽ lật, bao nhiêu khối đá mà đổ trùm xuống xe tôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với 2 ông cháu tôi" - ông Bình ám ảnh nói.

Theo ông Bình, đây không phải lần đầu tiên ông gặp trường hợp xe ben chạy tốc độ "tử thần" này. Ông Bình đề nghị Công An tỉnh Đồng Nai có biện pháp khẩn với tình trạng xe ben tại khu vực An Bình gần Cầu An Hảo.

Trước đó, Báo Người Lao Động online cũng phản ánh vụ nam sinh đi xe máy bị xe ben chạy ẩu, lấn làn tông bị thương vào ngày 9-3 trên đường số 5, khu công nghiệp Biên Hoà 1.

Vào cuộc xác minh, Đội CSGT, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã lập biên bản, tham mưu cho lãnh đạo ra quyết định xử phạt 11 triệu đồng với tài xế Nguyễn Thanh Tuấn (42 tuổi; ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) về lỗi "Vượt làn không đúng quy định gây tai nạn giao thông", đồng thời tước bằng lái xe 3 tháng.

Theo Người lao động