Không khí lạnh tiếp tục tràn xuống miền Bắc trong tháng 4

Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, ngày hôm nay (2/4), nắng nóng còn xảy ra cục bộ ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Khoảng đêm 3/4, một đợt không khí lạnh yếu sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta. Do không khí lạnh lệch Đông kết hợp rãnh gió Tây trên mực 5.000m nên từ 4-6/4, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Tây Bắc bộ và vùng núi Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh.

Do không khí lạnh xuất hiện ngay sau một đợt nắng nóng, dẫn đến sự tương tác giữa hai khối khí, nguy cơ rất cao xảy ra mưa đá, dông lốc và gió giật mạnh, đặc biệt là các tỉnh vùng núi và trung du phía Bắc.

Trung tâm Khí tượng cũng đưa ra nhận định thời tiết trong tháng 4/2021. Theo đó, trong 10 ngày đầu tháng 4/2021, MJO trong pha thuận lợi hình thành đối lưu nên có khả năng gây mưa cho khu vực phía Nam Việt Nam. Không khí lạnh (KKL) hoạt động với cường độ yếu, có xu hướng lệch Đông. Số ngày nắng nóng trong tháng 4/2021 ít hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ nhưng nhiều hơn so với năm 2020. Gió Tây Nam ở phía Nam có khả năng hoạt động trong khoảng 10 ngày cuối tháng.

Cụ thể, thời kỳ 10 ngày đầu tháng (1-10/4/2021), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, nắng nóng duy trì trên diện rộng ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ trong khoảng 2 ngày đầu. Sau đó, khoảng đêm ngày 3/4, do ảnh hưởng của KKL lệch Đông kết hợp rãnh gió Tây trên mực 5000 mét, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Khu vực phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ trong 4 ngày đầu tháng có mưa rào và dông về chiều tối.

Tổng lượng mưa (TLM) tại Bắc Bộ ở ngưỡng xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ, phía Tây Bắc Bộ và vùng núi Việt Bắc cao hơn từ 30-50%; Trung Trung Bộ thấp hơn 20-40% và Nam Bộ cao hơn 15-30%, các khu vực còn lại phổ biến xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình trên cả nước ở ngưỡng cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN cùng thời kỳ, trong đó khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn từ 1,0-2,00C, có nơi trên 2,00C.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/4/2021), nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến xấp xỉ, riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn 0,5-1,00C so với TBNN. TLM trên toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với giá trị TBNN, riêng khu vực Bắc, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên cao hơn 20-40%; Nam Bộ cao hơn 30-50% so với TBNN.

Thời kỳ 10 ngày cuối tháng (21-30/4/2021), nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc ở mức thấp hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên cao hơn 20- 40%, Nam Bộ cao hơn 30-50%; các khu vực còn lại xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

K.N