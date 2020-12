Không khí lạnh liên tục tăng cường, miền Bắc xuất hiện rét đậm, vùng núi có băng giá

Thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, ngày hôm nay (1/12), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục tăng cường xuống nước ta.

Ngày và đêm nay (1/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Khu vực Hà Nội không mưa. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ.

Tà Xùa - Bắc Yên - Sơn La sáng ngày 30/11.

Đợt không khí lạnh này với cường độ mạnh và liên tục đã khiến nền nhiệt 1 số tỉnh vùng núi phía Bắc nền nhiệt giảm mạnh, xuống dưới 10 độ, 1 số khu vực đã xuất hiện băng giá như Tà Xùa - Bắc Yên - Sơn La.



Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa đo được từ 07h ngày 30/11 đến 01h ngày 01/12 phổ biến từ 20-60mm, có nơi trên 100mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Tam Kỳ (Quảng Nam) 125mm, Trà My (Quảng Nam) 262mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 117mm, Nha Trang (Khánh Hòa) 160mm, M Đrăk (Đắk Lăk) 151mm...

Chuyên gia khí tượng cũng đưa ra những nhận định về thời tiết trong tháng 12. Theo đó, trong nửa đầu tháng 12, MJO trong pha đối lưu cường độ yếu ở khu vực phía Nam Biển Đông. Dự tính có khoảng 1-2 xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) hoạt động trên khu vực giữa và Nam Biển Đông, khả năng ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Trung Bộ trở vào đến phía nam.

Trong tháng 12/2020, tần suất không khí lạnh (KKL) gia tăng; dự tính có khoảng 5-7 đợt KKL, gây giảm nhiệt độ và có thể xảy ra các đợt rét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Rét đậm có khả năng xuất hiện trong nửa cuối tháng, tập trung ở vùng núi và trung du. Đề phòng băng giá và sương muối ở các tỉnh vùng núi phía bắc.

Cụ thể, thời kỳ từ ngày 01-10/12/2020: Khoảng năm ngày đầu KKL còn duy trì cường độ mạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét; sau đó KKL suy yếu dần và có khả năng tăng cường vào khoảng ngày 9-10/12. KKL cũng ảnh hưởng, gây mưa cho các tỉnh miền Trung (khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận). Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng ít mưa hơn, đặc biệt là Bắc Bộ.

Thời kỳ từ ngày 11-20/12/2020: TLM khu vực Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng từ 20 – 50%. Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến ít mưa, TLM hụt 30 – 50%. Nhiệt độ các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp hơn giá trị TBNN từ 0,5 đến 1,00C. Các khu vực khác nhiệt độ có xu hướng xấp xỉ, nhưng thiên về pha thấp hơn giá trị TBNN. Khả năng các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ ảnh hưởng của XTNĐ, gây mưa trên khu vực.

Thời kỳ từ ngày 21-31/12/2020: Xu thế tương tự như tuần từ 11-20/12/2020, tổng lượng mưa (TLM) khu vực Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn TBNN khoảng 10 – 30%. Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến ít mưa, TLM hụt 30 – 60%. Nhiệt độ các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp hơn giá trị TBNN từ 0,5 đến 1,00C. Các khu vực khác nhiệt độ có xu hướng xấp xỉ, nhưng thiên về pha thấp hơn giá trị TBNN.

