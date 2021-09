Theo thông tin từ Công an huyện Kim Thành (Hải Dương), vào khoảng 22h15 đêm qua (31/8), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tổ công tác Công an xã Kim Anh phát hiện anh B.Đ.D (SN 1991), có HKTT ở xã Thanh Lang (huyện Thanh Hà), là chủ cửa hàng hoa tại đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Thái (huyện Kim Thành) có hành vi ra đường sau 21h không có lý do cần thiết.



Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành dừng xe, làm việc với anh D. về hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 nói trên. Tuy nhiên, quá trình làm việc với lực lượng chức năng, nam thanh niên đã khóc và trình bày việc ra đường muộn là do về chăm con bị ốm chỉ có vợ ở nhà... nhằm tranh thủ sự đồng cảm của tổ công tác.

Sau khi về đến nhà, nam thanh niên khoe thành tích trên Facebook cá nhân

Trước sự việc trên, tổ công tác tiến hành lập biên bản và tạo điều kiện để anh D. kịp thời về nhà giải quyết việc gia đình. Tuy nhiên, ngay sau khi về đến nhà, nam thanh niên đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân tự nhận mình ngụy tạo lý do "diễn sâu sắc" để tổ công tác không xử lý hành vi vi phạm phòng chống dịch của mình.

Cụ thể nội dung anh D. đăng tải trên Facebook cá nhân sau khi về nhà: "Phải nói là em diễn quá xuất sắc nên các chú công an huyện Kim Thành không nỡ lòng nào phạt tiền em".

Nắm được thông tin, Công an huyện Kim Thành phối hợp Công an xã Kim Anh tiến hành xác minh và tham mưu cấp có thẩm quyền ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng đối với anh Đ.B.D vì hành vi ra đường từ 21h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau trong trường hợp không thật sự cần thiết theo điểm a, khoản 1, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Đức Tùy

