Kết quả kiểm tra vụ thủng trần chung cư khiến 2 người rơi xuống đất

Thông tin đến phóng viên ngày 31/3, lãnh đạo UBND quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, sau sự cố thủng trần chung cư Meco Complex (ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai) làm 2 người rơi xuống tầng 1, UBND quận đã thành lập đoàn kiểm tra tới làm việc tại khu chung cư trên.

Khu chung cư Meco Complex gồm 3 tòa nhà là HH1, HH2 và HH1B. Trong đó, tòa nhà HH1B nơi xảy ra vụ thủng trần là tòa nhà văn phòng, nhà ở hỗn hợp. Vị trí mái sảnh bị thủng đang được Công ty Bất động sản Suối Hai thuê sử dụng.

Theo biên bản làm việc ngày 30/3 của đoàn kiểm tra UBND quận Đống Đa, Công ty Bất động sản Suối Hai thuê của Công ty CP Quản lý và Khai thác tài sản Thiên Nam diện tích 152m2 làm văn phòng. Giá thuê là 198.000 đồng/m2, thời gian thuê 1 năm, tính từ ngày 1/12/2020.

Khu vực bị sập trần tại chung cư Meco Complex, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Phần diện tích thuê này không bao gồm phần diện tích mà chủ đầu tư đã gia cố thêm bằng sắt và tấm lợp alum (dài 1,75m, rộng 4,5m). Vị trí này tại thời điểm kiểm tra ngày 29/3 là khung sắt, xung quanh bọc vật liệu alum, không có vách kính tại vị trí mép dầm ngăn cách với khu vực mái sảnh theo hồ sơ bản vẽ thiết kế cấp phép được phê duyệt.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 30/3, đại diện chủ đầu tư là Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam cho rằng, 2 mái sảnh tại tòa HH1 và HH1B là diện tích sở hữu riêng của chủ đầu tư, thông qua Công ty CP quản lý khai thác tài sản Thiên Nam quản lý theo hợp đồng (chủ đầu tư là Công ty CP xây dựng và Cơ điện Việt Nam nhượng quyền khai thác khối đế thương mại tòa HH1 và HH1B cho Công ty Thiên Nam khai thác từ ngày 2/4/2014).

"Phần diện tích mái sảnh này do chủ đầu tư xây dựng, đúng theo hồ sơ thiết kế được Sở Xây dựng cấp phép. Tuy nhiên, tại phần thi công thêm (hơn 6m2) bằng sắt thép và tấm lợp alum, chủ đầu tư không có cảnh báo, không nhắc nhở với đơn vị thuê, trách nhiệm này thuộc về chủ đầu tư", đại diện Đội quản lý Trật tự xây dựng đô thị quận Đống Đa thông tin.

Bản vẽ của đoàn kiểm tra thể hiện khu vực trần bị thủng (tô đỏ, khoanh tròn).

Cũng theo vị đại diện Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Đống Đa, nếu chủ đầu tư đặt biển cảnh báo tại khu vực phần mái sảnh nơi xảy ra sự cố từ trước, thì có lẽ đã không xảy ra sự việc đáng tiếc như vừa qua. Hiện quận đã yêu cầu chủ đầu tư phải khẩn trương cảnh báo tới các đơn vị đang sử dụng khu mái sảnh HH1 và HH1B, đồng thời tổ chức thi công vách ngăn đúng theo thiết kế được phê duyệt, chủ đầu tư phải lắp đặt các tấm kính chắn trong suốt, đảm bảo an toàn và hoàn thành xong trước ngày 3.4

Liên quan đến sự việc trên, GS.TSKH Đặng Hùng Võ cho rằng, chỉ trong vòng 10 năm (3/2011 - 3/2021) trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra tới 5 vụ liên quan đến sập nhà, dù là lý do gì thì cũng không còn là vấn đề nhỏ trong quản lý đô thị hiện này.

Vụ sập nhà 5 tầng ở số 49 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa do chủ nhà sửa, cơi nới khiến ngôi nhà bị lệch tâm; sập nhà cổ tại 107 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm đổ sập, 8 người thương vong do cũ nát; sập nhà 43 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, khiến 2 người tử vong do nhà bên cạnh thi công xây dựng, trong khi ngôi nhà này xây dựng từ những năm 80 thế kỷ trước, móng hầu như không có; sập nhà 3 tầng khiến 2 cháu bé tử vong ở tổ 51 phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng do nổ bình gas và vụ sập trần ở chung cư Meco Complex vừa qua là thứ 5.

Khu vực xảy ra sự cố nằm sát cửa ra vào, hàng ngày có rất nhiều người qua lại. Rất may vụ việc xảy ra khi trời mưa, thời điểm người già và trẻ em không đi lại, chơi đùa nên không ai khác bị thương.

Theo GS.TSKH Đặng Hùng Võ, sự cố sập trần nhà tại chung cư Meco Complex không dừng lại ở hồi chuông cảnh tỉnh mà là báo động đỏ về công tác quản lý xây dựng đô thị, chất lượng các công trình xây dựng nhà ở tại Hà Nội. Bởi lẽ, Hà Nội bây giờ chung cư cao tầng nhiều, càng về sau này các công trình được thiết kế, xây dựng cao cấp, hiện đại và tiện ích hơn, thế nhưng cũng chính vì lý do này mà người dân trong khu vực khó đồng hành cùng chính quyền để giám sát những sai phạm về thiết kế, về công năng sử dụng của các hạng mục trong tòa nhà không như trong hồ sơ được cấp phép. Sai phạm tinh vi của chủ đầu tư, chỉ có cư dân hiểu chuyện, trách nhiệm mới phát hiện ra và lên tiếng nhưng thực tế, có dự án cư dân lên tiếng, kiến nghị mãi sự việc cũng không đi đến hồi kết.

"Nguyên nhân xảy ra những vụ sập công trình trên đều cho thấy sự chủ quan của chủ nhà, chủ đầu tư; sự thiếu trách nhiệm trong giám sát xây dựng của cơ quan quản lý Nhà nước và sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương nên đã dẫn tới những hậu quả đau lòng", GS.TSKH Đặng Hùng Võ nhấn mạnh.

Nhật Tân