Hình ảnh giải tỏa, cưỡng chế 159 công trình vi phạm tại khu đất 9,2ha ở Hải Phòng

Sáng sớm ngày 21/6, tại khu vực đất 9,2ha phường Thành Tô (quận Hải An, Hải Phòng), một cuộc cưỡng chế với quy mô lớn, phức tạp kéo dài đã được chính quyền quận Hải An triển khai thực hiện.



Đường vào khu đất lấn chiếm phải cưỡng chế thu hồi

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, từ sáng sớm, khắp các ngả đường rẽ vào khu vực đất 9,2ha đã được lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông lập rào sắt, chốt chặn hạn chế người dân ra vào.

Mọi ngả đường dẫn vào khu vực đất 9,2ha bị lấn chiếm đều được lập rào, chốt chặn

Bên trong khu vực thực hiện cưỡng chế, các phương tiện cứu nạn, cứu hộ và xe cứu thương được tập kết sẵn sàng ứng trực

Ngoài lực lượng cán bộ các phường trên địa bàn quận Hải An, cán bộ quận Hải An, cuộc cưỡng chế còn huy động rất đông lực lượng công an, thanh tra giao thông phục vụ công tác giải tỏa, cưỡng chế. Bên trong khu vực giải tỏa, những công trình đã bàn giao từ tối 20/6 được phía chính quyền quận Hải An cho tiến hành phá dỡ.

Đúng 7h sáng 21/6, lực lượng chức năng đọc quyết định đối với từng trường hợp cụ thể và bắt đầu tổ chức phá dỡ các công trình trái phép tại khu đất 9,2ha phường Thành Tô theo đúng quy định của pháp luật. An ninh tại khu vực cưỡng chế được lực lượng công an đảm bảo nghiêm ngặt.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng (áo xanh) xuống thị sát cuộc cưỡng chế

Trong sáng 21/6, lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ công trình vi phạm

Trước đó, từ 15/6, để chuẩn bị cho việc cưỡng chế khu đất này, UBND quận Hải An đã thông báo, yêu cầu người vi phạm tự giác tháo dỡ, di chuyển tài sản, bàn giao diện tích đất đã vi phạm nhằm tránh bị thiệt hại khi cưỡng chế. Đồng thời thông qua công tác kiểm tra, ứng trực tại thực địa, tổ tuyên truyền của quận Hải An chia thành các nhóm xuống gặp gỡ tuyên truyền, vận động, phối hợp trả lại mặt bằng cho chính quyền.



Lực lượng công an quận Hải An xuống hiện trường nơi tổ chức giải tỏa giữ gìn an ninh trật tự khu vực

Trước cửa công trình lấn chiếm, người dân treo băng rôn thể hiện bất hợp tác với chính quyền

Thậm chí còn dùng người nhà trói bằng dây xích nhằm uy hiếp chính quyền

Đến trước ngày 21/6, đã có 30/159 hộ tự nguyện tháo dỡ công trình, di chuyển ra khỏi khu đất. Những người tự nguyện trả đất được UBND quận Hải An huy động lực lượng, phương tiện, hỗ trợ chuyển đồ đạc và thuê nhà trọ trong thời gian trước mắt.



Theo hồ sơ, khu đất 9,2ha phường Thành Tô vốn là đất quốc phòng, sau đó được giao cho UBND TP Hải Phòng năm 2018. Trong thời gian khu đất này do quân đội quản lý đã để xảy ra việc một số đối tượng tổ chức san lấp, lấn chiếm, xây dựng nhà ở, công trình trái phép để lừa bán cho nhiều người. Theo thống kê của UBND quận Hải An, hiện có 159 công trình vi phạm tại đây; trong đó có 93 công trình xác định được đối tượng vi phạm và 66 công trình không xác định được đối tượng.

Theo kế hoạch, cuộc cưỡng chế này sẽ diễn ra trong 2 ngày (21 và 22/6/2021).

Trước đó, tối 19/6, lực lượng công an quận Hải An phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Thái Bảo (tức Bảo “đông”), sinh 1970, ĐKTT ở 2/250, Lạch Tray Ngô Quyền, sinh sống tại khu vực 9,2ha khu Đồng Xá, phường Thành Tô (Hải An), là đối tượng chiếm đất, chủ mưu, cầm đầu tụ tập đàn em, xúi giục người dân lấn chiếm đất đai tại đây viết đơn khiếu kiện sai sự thật, đăng tải lên mạng xã hội đánh lạc hướng dư luận. Thậm chí Bảo còn gọi điện, nhắn tin đe dọa lãnh đạo UBND quận Hải An nhằm cản trở việc cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Minh Lý