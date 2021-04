Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp khi thành công từ rất sớm, coi tiền là trò chơi, ăn ngủ với người đẹp, chân dài như là một thói quen, Bùi Vũ Linh đã dính đến ma túy. Anh đã phải rất vật vã mới có thể làm lại cuộc đời của chính mình. Từ những đổ vỡ những triết lý sâu cay nhất đã được "giác ngộ".



Bùi Vũ Linh (sinh năm 1983, quê ở Cà Mau) đã có một tuổi thơ nổi loạn khi mang trong mình bản chất của một con người ưa sự tự do. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một "dân chơi" đúng nghĩa, Vũ Linh cũng là một học sinh chuyên Văn thuộc trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển – Cà Mau.

Vốn mang trong mình cá tính ưa tự do nên Vũ Linh thường là thành viên của những nhóm có tư tưởng nổi loạn. Trong 3 năm đi học cấp 3, anh liên tục bị chuyển trường vì nhiều lý do từ đánh nhau cho đến trốn học. Đó cũng chính là nguyên nhân mà anh và bố mẹ luôn không tìm được tiếng nói chung. Vũ Linh tâm sự: "Đến tận thời điểm bây giờ, ký ức về những trận đòn của bố vẫn luôn khiến tôi ám ảnh".



Bố của Vũ Linh vốn là bộ đội nên khá cứng nhắc trong chuyện quản lý và định hướng cho Linh. Trong ký ức của Linh, những câu nói của bố mẹ trong cơn nóng giận nói anh "không phải người" vẫn luôn khiến anh mãi ám ảnh đến sau này. Sau khi học xong THPT, Bùi Vũ Linh thi đậu vào trường Trung cấp Công an Cà Mau để thỏa mãn mong muốn của bố mẹ.

Nhưng cá tính tự do khiến Linh không chịu được môi trường gò bó, kỷ luật cao như cảnh sát. Thời điểm đó, Linh cũng đang theo đuổi một cô gái. Anh thật thà: "Ngày đó, bạn gái lên Sài Gòn học tập nên tôi cũng mong muốn đi theo luôn. Nói thực sự thì tôi không tìm được cảm giác bình yên khi ở quê nhà. Tôi gần như bị sang chấn tâm lý trong sự thất vọng của bố mẹ về bản thân mình".

Vũ Linh có vẻ ngoài khá điển trai.

Linh bỏ ngang việc học ở quê và chọn học chuyên ngành Media của một trường đại học với mong muốn thỏa mãn được đam mê của bản thân. May mắn đến với kẻ liều lĩnh, khi chưa hoàn thành khóa học, Linh đã được 3 đơn vị làm phim tuyển vào làm việc vì thấy Linh có năng lực vượt trội. Cũng từ đây, anh bước sang một hành trình hoàn toàn mới khi có tiền, địa vị, danh vọng.

Đó là những ngày đặc biệt trong cuộc đời của Linh khi anh có đủ thứ. Có tiền, có quyền lực và cả sự ga lăng vốn có ở những "kẻ lang thang".

Vào môi trường tự do, được làm việc với nguồn năng lượng của sự sáng tạo, Vũ Linh như "cá gặp nước". Có những dự án đỉnh điểm, anh có thu hoạch đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Trẻ tuổi lại mang sẵn trong mình sự hiếu chiến nên việc "gặp vận" khiến Vũ Linh có những cảm xúc đặc biệt: "Nhiều hôm, khi nhận tiền từ các dự án quay phim quảng cáo về tôi quẳng cả tập tiền gần 100 triệu lên trời rồi bật quạt cho gió bay tứ tung để thỏa mãn cảm giác sống trong sự vương giả và giàu có".

Hình ảnh Vũ Linh thời còn ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Trời cho anh Linh có ngoại hình tốt và sự đào hoa, lại nắm trong tay quyền sinh sát khi được tự mình tuyển chọn diễn viên cho các TVC quảng cáo nên "gái đẹp" là thứ mà anh luôn coi là "lộc bất tận hưởng". Vốn mê sự phiêu lãng lại thích cảm giác lạ nên trong một lần được rủ "cắn kẹo", anh đã không ngại thử. Và khi "cắn được kẹo" thì những thứ ma túy khác trong thế giới "khác lạ" mà ảo giác tạo ra anh cũng không ngại thử.

Linh có mối quan hệ chung với nhiều người đẹp, chân dài trong giới nghệ sĩ. Anh nhớ lại: "Cứ vào khoảng 3h sáng, khi mọi việc đã xong xuôi, cả team chúng tôi cùng kéo nhau đi thác loạn, giải khuây. Cảm giác lạ là thứ mà khiến tôi bị cuốn hút không thôi. Đó là thời điểm mà chúng tôi ăn chơi vô độ".

Trong guồng quay của những cơn "phê", anh mất định hướng, mất đi tất cả những khái niệm về cuộc sống. 2 năm trong guồng quay "phê chữ…. ê kéo dài", anh đã bỏ bê công việc, tụt dốc không phanh trong sự nghiệp vừa mới gây dựng.

Đỉnh điểm nhất là người đẹp chân dài kiêm bạn gái, kiêm bồ chính (cách nói của nhân vật) cũng rời bỏ anh. Trong một lần phê thuốc lại buồn vì vừa bị người yêu chia tay, anh gọi điện về cho bố mẹ và thông báo mình đã bị nghiện dù biết bố mẹ vốn bị bệnh tim.

Vũ Linh nhớ lại: "Ngày đó, sau khi tỉnh tảo lại, lần đầu tiên trong cuộc đời của một kẻ lang thang, tự do, tôi thấy ê chề, tủi nhục. Tôi bỏ quê đi thực hiện giấc mơ, ganh đua với đời, từng có sự nghiệp mà bao người khát khao vậy mà bây giờ lại trở về trong vai một thằng nghiện, một kẻ thất bại thảm hại. Tôi vốn có máu hiếu thắng nến sự tủi nhục càng tăng gấp bội.

Về quê, những tưởng Vũ Linh sẽ làm lại cuộc đời nhưng "ma túy dễ bỏ như vậy chẳng ai nghiện".

Linh lấy vợ, một cô bạn học cấp 3 hiền lành, có chí hướng. Bố mẹ anh cũng tin tưởng rằng người phụ nữ này sẽ cứu vớt cuộc đời anh. Vũ Linh thổ lộ: "Đến bây giờ, tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại có duyên nghiệp đặc biệt với những người phụ nữ tử tế đến vậy. Cô ấy là người phụ nữ đặc biệt khi bước vào cuộc đời của tôi khi tôi không hề có bất kể một điều gì từ tiền bạc, địa vị cho đến cả sự thiện lương".

Chúng tôi cũng đã có những tháng ngày hạnh phúc ban đầu. Vợ tôi cũng đã biết tôi nghiện khi thấy tôi "đập đá" cùng đám bạn ở quán cà phê. Cô ấy nói với tôi bằng một câu chất vấn xanh rờn: "Anh nghiện rồi anh à!". Câu nói đó của vợ khiến tôi quyết tâm bằng mọi giá phải cai nghiện. Anh nhớ lại: "Nghe vợ nói, tôi đã quyết tâm trong 3 tháng tới sẽ cai nghiện hoàn toàn. Tôi hỏi lại vợ: "3 tháng được không em?". Và trong 3 tháng đó, tôi không hề sử dụng chất kích thích thật".

Nhân vật trong một hoạt động văn nghệ.

Nhưng lời hứa của một "con ngựa hoang" thì rất khó tin. Ba tháng sau, khi được rủ rê anh lại tiếp tục sử dụng ma túy. Anh sử dụng cỏ Mỹ và bị sốc thuốc. Trong phút chốc, toàn bộ cơ thể của anh lạnh toát, anh rơi vào trạng thái bất định, ảo giác cực độ. Đến bây giờ những giây phút cận tử đó vẫn khiến anh ám ảnh: "Khoảnh khắc cận kề cái chết đó, không biết do ảo giác hay do căn nguyên buộc phải gặp phải mà trong đầu tôi tất cả tội, phước được hiện về một cách rõ ràng và rành mạch. Tôi thấy tôi đã gây ra quá nhiều tội lỗi trong khi chưa làm được bất kể một điều gì tốt đẹp cho cuộc đời. Cảm giác ân hận bủa vây khiến tôi chắc chắn phải tỉnh lại, phải trả lỗi với cuộc đời này. May mắn tôi đã không chết sau lần đó".

Cú sốc đó cũng là lúc mà anh thức tỉnh. Ý thức làm lại cuộc đời chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy. Nhưng ma túy thì có thể bỏ được còn tính đào hoa và phóng đãng thì gần như vẫn đeo bám chàng trai lãng tử. Cũng chính vì tính cách đó mà vợ anh không chịu đựng được đành phải ly hôn dù cả hai đã có hai đứa trẻ sinh đôi nay đã 7 tuổi.

Trước khi dính đến ma túy, Vũ Linh đã từng là một vận động viên xuất sắc với sự thành công ở nhiều môn thể thao như võ thuật, điền kinh. Nhưng sau quá trình sử dụng chất kích thích, cơ thể anh đã bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng.



Anh Linh trong một giờ tập yoya.

Tai nạn khi tập luyện cùng với thể trạng yếu sau thời gian dài sử dụng chất kích thích đã khiến anh bị đứt dây chằng. Tuy đã được bác sĩ mổ can thiệp nhưng chân của anh đã bị tật không thể vận động nhanh. Đứng trước gương, chàng trai chưa đến 30 tuổi trăn trở: "Mình tìm đến ma túy để có thể thỏa mãn, để sống khác đi mà thứ nhận lại bây giờ lại là nỗi đau khổ, những khoảng trống mông lung đến tột độ thì thực sự không có giá trị gì".

Anh bắt đầu tìm đến với những khóa thiền Phật giáo, rồi tự luyện Yoya. Những ngày đầu, gần như anh chỉ thấy cảm giác chán chường và bị ép buộc. Những ngày sau được nghe giảng, đọc sách về Phật pháp khiến anh thay đổi gần như hoàn toàn.

Trải qua quá trình tu tập, anh đã đạt được trình độ minh sát trong thiền định với những trạng thái đặc biệt. Đó là cái nhìn sâu sắc về cuộc đời, là trạng thái an lạc mà như cách anh bộc bạch: "Ma túy cũng không thể đem lại được". Cơ thể anh bắt đầu thay đổi từ trạng thái yếu đuối sang khỏe mạnh, lạc quan. Cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực từ cơ thể, anh gặp gỡ thêm nhiều vị thầy giảng dạy về yoya để học hỏi.

Anh Linh đang mang đồ ăn đến cho một trẻ em đường phố.

Thấu đạo, anh thấy anh nợ cuộc đời quá nhiều. Vũ Linh quyết định sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn với cuộc sống "phong lưu", "ăn chơi vô độ" trước đây. Anh bắt đầu tìm lại mục tiêu của cuộc đời và quyết định sẽ sống độc thân. Chúng tôi hỏi anh: "Có thể tin điều ấy từ một người trước đây đã từng yêu 4, 5 cô gái một lúc không?".

Anh Linh đáp: "Thực ra khi đã trải qua hết mới thấu một điều đó chỉ là những xúc cảm tức thời mà tuyệt nhiên không hề đưa lại cho mình cảm giác bình yên trong tâm hồn".

Nhân vật chia sẻ những trải nghiệm cuộc sống cho các trẻ em đường phố.

Anh cùng một người chú đặc biệt cũng đã cùng nhau thai nghén ý tưởng cho một nhãn hàng thuần tự nhiên với tên gọi An Mộc Farm. May mắn là ngay khi dòng sản phẩm ra đời đã tạo ra được niềm tin cho những người sử dụng sản phẩm chuẩn hữu cơ và tạo được tiếng vang lớn trên thị trường.

Hiện nay, An Mộc Farm đã có thêm homestay và các vườn nguyên liệu. Vườn nguyên liệu trồng hoa đậu biếc và sâm bố chính, bạc hà là những vườn trồng nguyên liệu lớn nhất Việt Nam.

Để có thể lắng nghe trực tiếp phản hồi của khách hàng về các sản phẩm cà phê của mình, Vũ Linh đã trực tiếp mở quán cà phê và phục vụ khách hàng. Đây cũng là cơ hội để anh có thể đọc sách, ngắm nhìn kỹ hơn những thanh âm của cuộc sống.



Anh Linh trong một sự kiện với diễn giả Nguyễn Mạnh Hùng.

Đây cũng chính là môi trường giúp anh gặp gỡ được những đứa trẻ đường phố. Những người vô cùng đặc biệt với anh. Anh coi chúng như những người bạn, lắng nghe từng câu chuyện, từng số phận và đưa ra sự tư vấn tận tình.

Vũ Linh tìm cách thuyết phục những đứa trẻ đường phố từ bỏ trộm cắp, sống bằng sức lao động của chính mình. Anh vừa tâm sự vừa cho tôi xem bức ảnh một đứa trẻ ngủ bên vệ đường: "Nó dùng keo chó đấy. Bố nó nát rượu, mẹ bỏ đi, về nhà thì bị bố đánh nên gần như không có chốn dung thân. Tôi thương nó lắm, nhiều hôm mình cũng cho tiền, bảo đi nhổ cỏ trong vườn để có thể có tiền trang trải thêm cho cuộc sống nhưng chúng nó thay đổi được ít hôm rồi đâu lại vào đấy vì vấn đề căn nguyên chưa thay đổi được".

Với Linh, những đứa trẻ đường phố không khác những người bạn tâm giao.

Nhiều đứa trẻ đường phố đã được anh Linh cưu mang dạy cho thói quen đọc sách và khuyên bảo những triết lý mà anh nghiệm ra từ chính câu chuyện cuộc đời mình. Anh đang thai nghén cho dự án thư viện sách ĐỜI Book để cung cấp không gian đọc và trưng bày các sản phẩm do trẻ em đường phố làm ra. Vũ Linh bộc bạch: "Tôi muốn đặt tên như vậy bởi tôi muốn trẻ em đường phố được đọc những cuốn sách có thể thay đổi cuộc đời chúng như tôi đã từng trải qua".

Vũ Linh còn tiết lộ về việc sẽ đi tu trong thời gian tới: "Sau khi xây dựng trong ĐỜI Book và thiết lập được hệ thống của tổ chức phi lợi nhuận để phụng sự cộng đồng thì tôi sẽ đi tu. Tu trong tâm thế một người đã làm trọn vẹn những ước mong với cuộc đời thì sẽ dễ có kết quả hơn".

Vũ Linh của hiện tại.

Chúng tôi hỏi Linh: "Anh muốn gửi gắm điều gì qua câu chuyện của mình?"

Anh Linh nghĩ rất nhanh và đáp: "Cuộc sống còn rất nhiều điều đẹp đẽ và hấp dẫn hơn cả ma túy, ăn chơi, thác loạn… Tôi đã trải qua gần như tất cả để có thể thấu hiểu được điều đó".

HUY HOÀNG