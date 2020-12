Hàng trăm người băng rừng tìm cụ ông 71 tuổi bị mất tích

Ngày 31/12, ông Trương Văn Hoài - Chủ tịch UBND xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị - cho biết trong sáng nay có gần 150 người gồm công an, dân quân, lực lượng bảo vệ rừng và người dân địa phương tham gia tìm kiếm một cụ ông 71 tuổi bị mất tích trong rừng.

Lực lượng chức năng cùng người dân hội ý trước khi lên đường tìm kiếm cụ ông mât tích





Trước đó, ngày 29/12, UBND xã Triệu Nguyên nhận được tin báo về việc ông Nguyễn Như C. (71 tuổi, ngụ tại thôn Na Nẫm, xã Triệu Nguyên) vào rừng tìm rễ cây làm thuốc chữa bệnh nhưng không thấy về.

Người dân cùng lực lượng chức năng lên đường tìm kiếm cụ ông mất tích khi vào rừng tìm thuốc chữa bệnh





Gia đình ông C. cho biết ông vào rừng lấy thuốc vào ngày 28/12. Khi vào rừng ông C. mang theo rựa, cuốc, một hộp sữa tươi và đi ủng màu xanh. Khu vực rừng mà ông C. tìm rễ cây làm thuốc nhiều khả năng ở vùng đồi 365 và vùng lân cận.

Ngay sau khi nhận được tin báo, trong tối 29 và ngày 30/12, chính quyền địa phương đã huy động 70 lượt người vào rừng tìm kiếm tung tích ông C. nhưng chưa tìm thấy.

Lực lượng tìm kiếm tiếp cận cửa rừng





Trong sáng nay, gần 150 người đã chia thành nhiều tốp với hoa tiêu dẫn đường là người dân địa phương tham gia tìm kiếm ông C. dưới thời thiết rét đậm kèm mưa phùn.

Theo Người lao động