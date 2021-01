Hàng chục cảnh sát khống chế thanh niên ôm bình gas đòi 'tự sát chung' cùng cả xóm trọ

Trước đó, nam thanh niên tên B.T.E (30 tuổi) nghi ngáo đá ôm bình gas định đòi "tự sát chung" với nhiều người trong khu trọ trên đường 30/4 (thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An).

Khu xóm trọ nơi xảy ra vụ việc

Người dân lo sợ đã tháo chạy ra ngoài gọi công an đến hỗ trợ. Nhận tin báo, công an TP Dĩ An đã đến bao vây hiện trường, khống chế nam thanh niên.

Theo thông tin ban đầu, E. quê Cà Mau vừa đến Bình Dương sống chung với mẹ ở khu trọ. Trước khi xảy ra vụ việc, E. xin mẹ tiền nhưng không được chấp thuận.

Nam thanh niên bị khống chế



Bình gas nam thanh niên dọa cho nổ



Đến 11h30 trưa 10/1, lực lượng chức năng TP Dĩ An (Bình Dương) đã khống chế được E và hiện đang bị tạm giữ đối tượng trên tại trụ sở công an phường để tiếp tục điều tra xử lý.

Theo Hương Chi

Tiền Phong