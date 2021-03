Hai tuần, CSGT cả nước xử lý hơn 9.500 lái xe vi phạm nồng độ cồn

Ngày 30/3, một lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, trong 2 tuần thực hiện cao điểm chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn và ma túy của Bộ Công an, lực lượng CSGT Công an các đơn vị đã phát hiện 9.648 trường hợp tài xế vi phạm.

Lãnh đạo Cục CSGT nói, tính đến 16 giờ chiều 29/3 đến nay, lực lượng CSGT, công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện xử lý 9.648 trường hợp lái xe vi phạm cồn, ma túy. Trong đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 9.534 lái xe vi phạm nồng độ cồn; 114 trường hợp lái xe dương tính với ma túy bị phát hiện. Phạt tiền 32 tỷ đồng, tước 5.379 GPLX; tạm giữ 9.648 phương tiện.

Để đảm bảo trật tự ATGT, đặc biệt là đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, bên cạnh việc TTKS xử lý vi phạm tài xế sử dụng cồn, ma túy, lực lượng CSGT toàn quốc cũng sẽ tăng cường lực, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi vi phạm về quá tải trọng; xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT, không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời, chủ động và phối hợp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng các tuyến giao thông để hoạt động phi pháp.

Hà An