Hải Phòng: Vác dao chém chú họ chỉ vì mâu thuẫn lối đi

Thông tin với Báo Gia đình và Xã hội, một lãnh đạo UBND thị trấn Tiên Lãng, Hải Phòng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ xô xát làm một người đàn ông là thương binh 1/4 phải nhập viện, theo dõi sức khỏe.



Ông Vở hiện đang được theo dõi sau vụ cháu họ chém mình tại BVĐK Kiến An





Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 30’ ngày 16/12, trong lúc ông Vũ Văn Vở (SN 1962, trú tại khu 6 thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) cùng vợ là bà Lê Thị Lành di chuyển các khối bê tông mà hộ ông Vũ Văn Thép (SN 1969, hàng xóm) đổ lên phần lối đi lại của gia đình thì bị ông Thép tấn công.

Theo vị này, nguyên nhân của vụ việc trên được bắt nguồn từ việc gia đình ông Vũ Văn Thép lấn chiếm, dùng rào quây phần đất của gia đình để trồng rau, đổ bê tông gây cản trở việc đi lại của gia đình bà Lành. Thấy bất tiện về lối đi, ông Vở cũng đã có đề nghị nhà ông Thép di dời các khối bê tông đi nhưng hộ ông Thép chưa thực hiện.

Theo người dân chứng kiến sự việc kể lại, khi thấy vợ chồng bà Lành ra dỡ các khối bê tông để trên lối đi, ông Thép đã quát tháo, hô "giết" rồi chạy thẳng về nhà lấy một con dao dài xông ra chém 2 nhát vào khuỷu tay và đùi ông Vở. May mắn, do ông Vở mặc áo khoác dày và chỉ bị chém sượt vào người nên không nguy hiểm đến tính mạng. Chưa dừng lại, ông Thép tiếp tục hành hung, vật ngã ông Vở cho đến khi mọi người xung quanh lao tới can ngăn.

Cũng theo đại diện chính quyền thị trấn, ông Thép là cháu họ của ông Vở, hai gia đình sát cạnh nhà nhau và sự việc trên khiến gia đình ông Vở rất bức xúc.

Ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc, Công an thị trấn đã cử cán bộ xuống hiện trường lấy lời khai, tịch thu tang vật là con dao mà ông Thép đã chém ông Vở và giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

