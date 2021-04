Hải Phòng: Người dân tố công an xã tự ý thu 100.000 đồng khi làm thẻ căn cước công dân gắn chip

Ngày 7/4, Công an huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang khẩn trương rà soát, xác minh thông tin trên đối với lực lượng bán chuyên trách - Công an xã Tiên Minh của huyện về việc tự ý thu của dân 100.000 đồng khi họ đi làm căn cước gắn chip. Quan điểm của công an thành phố, công an huyện sẽ không bao che, phải xử lý nghiêm người vi phạm nếu có sự việc đó. Trước đó, theo phản ánh từ người dân xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, khi đi đổi căn cước công dân (CCCD) 9 số sang CCCD gắn chip tại xã theo thông báo của cơ quan chức năng, họ đã phải nộp khoản lệ phí 100 ngàn đồng theo yêu cầu cán bộ công an xã Tiên Minh. UBND xã Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng nơi xảy ra vụ lùm xùm thu tiền sai quy định khi đổi thẻ CCCD gắn chip. Ảnh: CTV





Theo anh N.V.L, 37 tuổi, quê xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng phản ánh, quá trình đi làm đổi thẻ CCCD, anh rất bất ngờ trước việc lực lượng chức năng thu lệ phí 100.000 đồng cao so với quy định và không có biên lai. Khi thắc mắc về việc trên, cán bộ công an xã làm nhiệm vụ ở đó lại giải thích kiểu úp mở rằng đây là làm dịch vụ, chuyển tận nhà.



Trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội, một lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng cho biết, Ban chỉ huy Công an huyện Tiên Lãng vừa tiếp nhận phản ánh từ một số người dân về việc công an viên xã Tiên Minh đã thu 100 ngàn đồng, cao so với quý định khi họ đi đổi thẻ căn cước gắn chip. Ông khẳng định việc thu trên là không đúng quy định.

Công an huyện đã thành lập tổ công tác tiến hành xác minh, điều tra về tính trung thực của thông tin trên, đồng thời quán triệt, chấn chỉnh tới lực lượng công an huyện, công an xã tham gia làm căn cước gắn chip không được làm trái quy định. "Tôi khẳng định lãnh đạo Công an huyện không chỉ đạo thu 100.000 đồng của dân khi làm căn cước gắn chip. Nếu có thì việc thu phí làm căn cước công dân gắn chip 100.000đ là sai so với quy định” - vị lãnh đạo này nói.



Theo Điều 4 Thông tư 59/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu lệ phí cấp căn cước công dân (CCCD) như sau: Công dân chuyển từ chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD, lệ phí là 30.000 đồng/thẻ CCCD. Mức lệ phí đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu là 50.000 đồng/thẻ CCCD. Mức lệ phí cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam là 70.000 đồng/thẻ CCCD.

Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020 hướng dẫn mức thu một số khoản phí, lệ phí. Trong đó, trong thời gian từ 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021, lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% so với mức thu quy định tại Thông tư 59/2019.



Minh Lý