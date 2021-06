Hải Phòng: Bất chấp lệnh cấm, 1 quán karaoke bị thu hồi giấy phép hoạt động

Ngày 21/6, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng đã ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke New 5 sao đã cấp trước đó cho bà Nguyễn Thị Hà – đại diện cơ sở (địa chỉ tại thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) do không thực hiện việc tạm dừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Sở Văn hóa - Thể thao TP Hải Phòng đã thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke của 1 cơ sở.

Trước đó, vào hồi 1 giờ ngày 9/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hải Phòng) phối hợp với Công an huyện An Dương bất ngờ kiểm tra quán karaoke New 5 Sao và phát hiện 31 người có dấu hiệu tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Test nhanh nước tiểu của 31 người này, lực lượng chức năng phát hiện có 19 đối tượng dương tính với chất ma túy. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hải Phòng) đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa 15 đối tượng vào Trường lao động xã hội Thanh Xuân (Hải Phòng).

Kể từ có quyết định thu hồi giấy phép hoạt động, hạn trong 5 ngày, chủ cơ sở phải nộp lại giấy phép kinh doanh karaoke về Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng.

M.Lý