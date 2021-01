Hải Dương: Ngã xuống đường, người phụ nữ bị xe ô tô cán tử vong

Vào khoảng 13h50 chiều nay (12/01), tại khu vực trước cổng Khu công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh (TP. Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.



Theo đó, vào thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Văn (SN 1964), trú tại thôn An Điềm, xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) điều khiển xe máy BKS 34B3-382.10 phía sau đèo vợ là bà Nguyễn Thị Vần (SN 1965) cùng cháu Nguyễn Đức Toàn (SN 2017).

Sau khi ngã xuống đất, nạn nhân bị xe ô tô cán tử vong

Khi lưu thông đến khu vực đường gom trước cổng khu công nghiệp Đại An bất ngờ xe máy của ông Văn va chạm với 1 xe ô tô chưa rõ biển kiểm soát làm vợ ngã xuống đường. Thời điểm bà Vần ngã xuống đường thì xe ô tô BKS 37C-141.99 do anh Nguyễn Đức Nguyên (SN 1968), trú tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An) điều khiển vừa đi đến và cán trúng. Vụ va chạm khiến bà Vần tử vong tại chỗ, cháu Toàn bị thương nhẹ và xe máy của nạn nhân hư hỏng.

Nhận được tin báo, Công an TP. Hải Dương cử lực lượng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc tiến hành phân luồng giao thông, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đức Tùy