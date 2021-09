Hải Dương: Bình luận xúc phạm lực lượng công an tham gia chống dịch, nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng

Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Đình Khiêm (SN 1994), trú tại phường Tứ Minh (TP. Hải Dương) về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".



Nam thanh niên Hải Dương bị xử phạt 5 triệu đồng vì bình luận xúc phạm danh dự, uy tín lực lượng công an tham gia chống dịch. Ảnh: Cơ quan công an

Cụ thể, ngày 30/8, Công an TP. Hải Dương phát hiện tài khoản Facebook "Khiêm Phạm Đình" đã bình luận vào bài viết của tài khoản "Hằng Cherry" có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín lực lượng công an, xuyên tạc công tác của lực lượng công an trong tham gia tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, cơ quan công an nhanh chóng tiến hành xác minh làm rõ.

Qua xác minh, Công an TP. Hải Dương xác định người bình luận là Phạm Đình Khiêm và triệu tập nam thanh niên này lên làm việc. Theo đó, vào khoảng 21h tối 21/8, Khiêm đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín lực lượng công an.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên đã nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của mình, gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm. Căn cứ quy định pháp luật, Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với công dân Phạm Đình Khiêm.

Đức Tùy

