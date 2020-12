Hà Tĩnh: Hai xe mô tô đối đầu, 1 người chết, 1 người trọng thương

Theo đó, vào hồi 21 giờ 50 phút ngày 30/12/2020, tại km 392 + 250 QL15A thuộc thôn Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, xe mô tô BKS: 38H5 - 3806, do anh Trần Đình M. (sinh năm 1992 là người dân địa phương, trú tại thôn Nhật Tân, xã Mỹ Lộc) điều khiển đã va chạm mạnh với xe mô tô BKS: 75H6 - 5163, do Trần Trung H. (sinh năm 1983, HKTT tại phường Hồng Sơn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển.



Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Cú va chạm mạnh khiến anh Trần Đình M. chết tại hiện trường, anh Trần Trung H. bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Ngay sau vụ tai nạn, Ban Công an xã Mỹ Lộc, CSGT và các cơ quan chức năng huyện Can Lộc đã có mặt kịp thời để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, QL15A đoạn từ Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã trở thành điểm đen giao thông trong nhiều năm qua với hàng chục vụ tai nạn thảm khốc. Nhiều người dân địa phương cho rằng đường hẹp, nhiều đỉnh dốc nằm ở khúc quanh co khiến người tham gia giao thông không kịp xử lí đã dẫn tới nhiều vụ tai nạn thảm khốc trong thời gian qua.

Các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần kiến nghị Bộ GTVT mở rộng, nâng cấp đoạn đường nói trên.

