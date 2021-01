Hà Nội: Xôn xao nam thanh niên bị đánh gãy răng, chảy máu mũi do nhắc nhở tài xế dừng xe quá lâu gây tắc đường

Ngày 1/1/2021, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của tài khoản Facebook B.H., nói rằng anh bị hành hung bởi một tài xế xe bán tải ngay giữa ngã tư do mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông.

Cụ thể, anh B.H. cho biết, vụ việc xảy ra vào 21h tối 31/12/2020, trên đường Khuất Duy Tiến, hướng về Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân. Khi anh đang lưu thông trên đường, thì thấy xe ô tô bán tải BKS: 29C 583... do người một đàn ông điều khiển chở vợ và con gái đang dừng đèn đỏ để chờ đi thẳng ở lối rẽ trái.

Nam thanh niên nhắc nhở, bị tài xế bán tải đánh gây thương tích khá nặng (Ảnh: FB)

Sau 2 - 3 lượt đèn tín hiệu giao thông, chiếc xe trên vẫn không di chuyển khiến các xe phía sau bị ùn, tắc hàng dài. Một nam thanh niên đã xuống xe nhắc nhở tài xế bán tải di chuyển thì xảy ra mâu thuẫn, sau đó tài xế xe bán tải đã đánh người này ngay giữa ngã tư, gây thương tích khá nặng, chảy máu mũi và gãy răng. Sau khi hành hung người nhắc nhở mình, nam tài xế bán tải đã rời khỏi hiện trường.

Tài xế bán tải được cho là có hành vi hành hung người khác giữa đường (Ảnh: FB)

Tối 1/1, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết, thanh niên bị hành hung đã đến trụ sở công an trình báo. Hiện, vụ việc đã được báo cáo ban đầu lên Công an quận Thanh Xuân.

"Chúng tôi đã cử cán bộ cho bị hại đi giám định thương tích, đồng thời xác minh danh tính tài xế xe bán tải, để mời người này đến trụ sở làm việc, đồng thời xử lý theo quy định", vị lãnh đạo thông tin.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Minh Nhân