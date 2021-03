Hà Nội: Từ 0h ngày 23/3, quán bar, karaoke, vũ trường hoạt động trở lại

Mỹ Đức kiến nghị hỗ trợ 200 bộ kit xét nghiệm COVID-19

Tại di tích thắng cảnh chùa Hương, huyện Mỹ Đức, duy trì lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã được phân công. Qua 10 ngày đón khách trở lại, BQL di tích đã nhận được phản hồi tích cực nhất là trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn thuyền bè khu vực suối Yến, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; không còn tình trạng đổi tiền lẻ…

Theo lãnh đạo huyện Mỹ Đức, sau khi mở cửa trở lại, chùa Hương sẽ tiếp tục là điểm đến "an toàn - văn minh".

Huyện Mỹ Đức cũng kiến nghị thành phố hỗ trợ 200 bộ kit để thực hiện xét nghiệm ngẫu nhiên cho đội ngũ đón khách đến chùa Hương.