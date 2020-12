Hà Nội: Tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người phòng COVID-19

Cụ thể, trong công điện phát đi mới đây (3/12), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chiến lược kiểm soát, phòng chống dịch bệnh. Lực lượng chức năng, các cơ quan, tổ chức và đặc biệt là người dân cần kiểm soát chặt chẽ ngay từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để, điều trị hiệu quả từ bên trong; tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh.



Nhiều người dân vẫn thờ ơ với COVID-19, không đeo khẩu trang tại các nơi công cộng.

Các hoạt động, sự kiện tập trung đông người sẽ tiếp tục tạm dừng nếu không thực sự cần thiết. Trong trường hợp bắt buộc phải tổ chức thì cần phải đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, khử trùng…theo các hướng dẫn của Bộ Y tế. Đặc biệt, các sự kiện có sự có mặt, tiếp xúc với người nước ngoài cần phải có ý kiến của cơ quan y tế.

Đáng chú ý, thời gian vừa qua, tại các địa điểm công cộng đã bắt đầu ghi nhận tình trạng người dân chủ quan, lơ là, không đeo khẩu trang khiến công tác phòng chống dịch COVID-19 gặp nhiều khó khăn. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng đã yêu cầu các quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố Hà Nội cần đề cao vai trò người đứng đầu nhằm trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.

Lực lượng Công an Thành phố được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục kiểm soát, ngăn chặn triệt để và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép và các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch; đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cách ly. Mọi trường hợp nhập cảnh đều phải cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly do quân đội quản lý và một số cơ sở cách ly dân sự đủ điều kiện do các địa phương quản lý.

Hình ảnh biển người đổ về phố đi bộ dịp Giáng sinh vừa qua (Ảnh: Quý Đoàn)

Để duy trì sự an toàn cho sức khỏe người dân trước những diễn biến bất thường của dịch bệnh, các đội phòng chống dịch cơ động, tại các cơ sở y tế đã thành lập các đội thường trực 24/24h và 7 ngày/tuần để kịp thời xử lý nhanh, phát hiện sớm, thần tốc truy tìm "dấu vết", điều tra, xác minh, khoanh vùng dập dịch kịp thời những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm không để nguồn bệnh lây lan ra cộng đồng.

Theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ, nếu để xảy ra những trường hợp lơ là không đáng có, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, cơ sở vi phạm, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm. Trước đó, Bộ Y tế cũng đã thường xuyên kiểm tra, quyết kiệt đôn đốc, tiếp tục triển khai thực hiện "thông điệp 5K" trong phòng, chống dịch bệnh tại nơi công cộng như: chợ, bến xe, siêu thị, trường học, ga tàu, đặc biệt là các cơ sở thăm khám, bệnh viện. Bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang, khử khuẩn khi ra ngoài.

Huy Hoàng