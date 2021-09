Hà Nội sắp mưa to

Hiện nay, áp cao lục địa ở phía bắc đang tăng cường yếu xuống phía Nam, hình thành dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ. Áp cao cận nhiệt đới trên cao có cường độ ổn định.

Hình thái thời tiết gây mưa dông ở miền Bắc

Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với đới gió Đông Nam mạnh ở rìa Tây áp cao cận nhiệt đới nên đêm nay và ngày mai (07/9), ở phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-70mm/24h, có nơi trên 90mm/24h.

Từ đêm mai (07/9) đến ngày 09/9, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa 50-100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt; các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông.

Khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai (07/9), có lúc có mưa rào và dông. Từ đêm mai (07/9) đến 09/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ nâng trục dần lên phía Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay (06/9) đến ngày 09/9, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h (mưa tập trung vào chiều và tối).Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng, đô thị trũng thấp.



Phía Tây Bắc Bộ: Từ đêm 06-07/9, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 07-09/9, có mưa mừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 10-12/9, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 12-14/9, có mưa to đến rất to.

Từ ngày 15-16/9, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ đêm 06-07/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 07-09/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực đồng bằng ven biển có mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 10-11/9, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 12-14/9, có mưa to đến rất to.

Từ ngày 15-16/9, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 06-07/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ đêm 07-09/9, Phía Bắc (Thanh Hóa – Quảng Bình) có mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam có rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Từ ngày 10-13/9, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 10/9 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Từ ngày 14-16/9, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 06-16/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Từ đêm 06-16/9, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Từ đêm 06-16/9, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 06-07/9, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 07-09/9, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 10-11/9, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 12-14/9, có mưa to đến rất to.

Từ ngày 15-16/9, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

K.N

