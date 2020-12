Hà Nội: Ô tô chở 4 người mất lái, tông gãy lan can rồi lao xuống hồ

Thông tin đến phóng viên, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, sáng 10/12, ô tô 7 chỗ biển số 30G di chuyển trên phố Từ Hoa theo hướng đi Âu Cơ khi đến đoạn gần chùa Kim Liên (phường Quảng An, quận Tây Hồ), bất ngờ mất lái, tông gãy lan can rồi lao xuống hồ Dài Nghi Tàm.

Chiếc ô tô trong vụ tai nạn.

Tại hiện trường, hơn 2 m lan can bằng sắt bị hư hỏng, một cây xanh gãy đổ. Ô tô ngập dưới nước khoảng 1 m. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên ô tô có 4 người, trong đó có một trẻ em. May mắn tất cả đều thoát nạn.

Đến 10h sáng cùng ngày, cơ quan chức năng bắt đầu cẩu phương tiện để tiếp tục làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Nhật Tân