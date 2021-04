Hà Nội mưa tầm tã, đường gom Đại lộ Thăng Long ngập sâu cả mét

Sáng 17/4 tại Hà Nội xuất hiện mưa to, có lúc rất to đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đặc biệt, mưa to cũng đã khiến một số khu vực bị ngập như khu vực đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn chạy xã huyện Quốc Oai); một số khu vực tại xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió nên trong ngày 17/4, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 80-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.



Mưa đổ xuống Hà Nội như trút nước từ sáng sớm nên đã khiến một số đoạn đường gom, hầm chui trên Đại lộ Thăng Long bị ngập nặng. Ảnh VT.

Tại một số khu vực tại xã Hữu Bằng - huyện Thạch Thất cũng chịu chung tình cảnh ngập ngúng.

Ngập sâu cả mét tại xã Hữu Bằng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân.

Trên đường gom Đại lộ Thăng Long thuộc địa phận thị trấn Quốc Oai cũng bị ngập nặng.

Dù giữa trưa, mưa đã ngớt nhưng khu vực này vẫn còn ngập sâu gần 1m.

Nhiều vị trí ngập sâu khoảng 1m khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển qua.

Một số phương tiện ô tô "liều mình" băng qua dòng nước.

Và chỉ có thể men theo sát vỉa hè bên trái.

Nhằm tránh việc nước ngập có thể gây hư hỏng máy móc.

Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 11 cho biết, vào sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa lớn nên tại khu vực cầu chui số 9 (Km18-km19, 2 bên đường gom của Đại lộ Thăng Long, huyện Quốc Oai) bị ngập úng sâu, khiến nhiều phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển.

Cũng theo lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 11, đoạn ngập dài hơn 1km, vị trí nước ngập sâu nhất khoảng gần 1m.

Việc ngập úng xảy ra tại đây đã khiến nhiều phương tiện xe máy bị hư hỏng.

Lê Bảo