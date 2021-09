Hà Nội hướng dẫn chi tiết cho người ở vùng 1 ra vào vùng 2, vùng 3 và lưu thông giữa vùng 2 với vùng 3

Cụ thể, đối với người và phương tiện tham gia giao thông (thuộc đối tượng "được phép mới ra đường") đi từ vùng 1 ra vào vùng 2 và ngược lại thông qua 06 chốt kiểm soát:



Cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, cầu Long Biên, cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy và cầu Thanh Trì.

Đối với người và phương tiện tham gia giao thông (thuộc đối tượng được phép mới ra đường") đi từ vùng 1 ra vào vùng 3 và ngược lại thông qua 16 chốt dưới đây:

Cống Liên Mạc, cầu Diễn, cầu Xuân Phương, cầu Ngà, cầu sông Đáy, cầu An Lạc, cầu 72II, cầu Cù Sơn, cầu Tân Phú, cầu Mai Lĩnh, ngã ba để Tả Đáy, cầu Thạch Bích, cầu Khe Tang, cầu Qua, cầu Quán Gánh, ngã ba để Hữu Hồng - trạm bơm Hồng Vân.

Người và phương tiện tham gia giao thông lưu thông từ vùng 1 sang vùng 3 và ngược lại không được phép lưu thông qua 27 vị trí chốt cứng.

Chiều 4/9, Sở GTVT đã có thông báo về phương án tổ chức giao thông cho người và các phương tiện lưu thông qua các vùng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn theo Chỉ thị số 20 của Chủ tịch UBND TP.

Sở GTVT cho biết, thời gian phân luồng giao thông bắt đầu từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9.

Cũng theo Sở GTVT, tại 21 chốt kiểm soát sẽ bố trí hệ thống biển báo giao thông tại khu vực chốt bao gồm biển chốt kiểm dịch, biển luồng xanh, biển hạn chế tốc độ, biển báo hướng dẫn giao thông từ xa,....

Đặc biệt, để tăng cường công tác an toàn giao thông tại các vị trí chốt trên tuyến đường có tốc độ phương tiện lưu thông cao, bố sung các hệ thống thiết bị đảm bảo an toàn giao thông như gờ giảm tốc, chóp nón, ... và các thiết bị an toàn giao thông khác.

Bản đồ chi tiết các chốt chặn kiểm soát dịch tễ giữa các vùng

Tại 27 chốt cứng được bố trí hệ thống biển báo giao thông tại khu vực chốt cứng bao gồm biển báo đường cấm, biển hướng dẫn giao thông... kết hợp sơn gờ giảm tốc tại 02 đầu vị trị chốt cứng.

Trước đó, TP Hà Nội đã thiết lập 3 phân vùng để kiểm soát dịch COVID-19. Cụ thể: Phân vùng 1 là khu vực đô thị trung tâm thành phố với mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ được xác định là vùng đỏ, tập trung nhiều khu vực, nhiều đối tượng nguy cơ rất cao. Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận/huyện: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Thanh Trì và một phần địa giới hành chính của 5 quận/huyện khác (Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thường Tín, Thanh Oai), bao quanh bởi sông Nhuệ, kênh Cầu Ngà, sông Đáy, sông Khê Tang, sông Tô Lịch, kênh Hồng Vân và sông Hồng về nội đô. Phân vùng 1 tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn. Phân vùng 2 (phía Bắc, Đông sông Hồng): được phân cách bởi hệ thống Sông Hồng, sông Đuống với vùng 1. Phòng chống nguy cơ xâm nhập phía Bắc, Đông Bắc trong tam giác công nghiệp phía Bắc, có tính độc lập" cao. Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 05 quận/huyện: Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Phân vùng này thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn để đẩy mạnh và duy trì sản xuất an toàn theo phương án đã được phê duyệt. Phân vùng 3 (phía Tây, phía Nam thành phố): Vùng sản xuất nông nghiệp và các cụm Khu công nghiệp, có mật độ và sinh hoạt dân cư đặc trưng nông nghiệp, có phần đô thị hoá với mật độ dân cư thấp. Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận/huyện/thị xã: Sơn Tây, Ba Vì, Phú Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hoà, Mỹ Đức, Phú Xuyên) và 1 phần của 5 quận/huyện thuộc phân vùng 1 (Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thường Tín, Thanh Oai) chủ yếu được chia bởi Sông Đáy, Sông Nhuệ. Phân vùng 3 thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn theo nguyên tắc mỗi xã, phường, khu dân cư, khu sản xuất là một pháo đài chống dịch, kết hợp tuân thủ 5K và cách ly các khu dân cư khi có dịch.

Bảo Loan

