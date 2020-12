Hà Nội: Giải cứu 38 người mắc kẹt trong thang máy

Hình ảnh lực lượng chức năng tiến hành giải cứu các nạn nhân bị kẹt trong thang máy (Ảnh: Công an TP Hà Nội)









Ngày 2/12, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị liên quan vừa giải cứu thành công hàng chục người bị mắc kẹt trong thang máy.

Trước đó, khoảng 13h45 chiều 29/11, Tổng đài 114 Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc nhiều người mắc kẹt trong thang máy tại Công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Oanh (ở địa chỉ thôn Bắc, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh).

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay sau khi nhận được thông tin Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Đông Anh đã phối hợp với Đội Cảnh sát CC&CNCH Khu vực 3 đã khẩn trương đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng Phòng cháy chữa cháy cơ sở đã mở được 1 thang và cứu 17 người ra ngoài.

Trong khi đó, còn 1 thang máy không mở được, bên trong có 21 người mắc kẹt. Lúc này, các chiến sĩ cảnh sát đã sử dụng kìm banh cắt thủy lực mở cửa thang máy giải cứu an toàn các nạn nhân.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, hiện nay, gặp sự cố khi đi thang máy không phải là hiếm, nhất là các trường hợp kẹt thang máy. Cơ quan công an đề nghị người dân cần tuân thủ các quy định, cảnh báo khi sử dụng thang máy; không để hàng cồng kềnh hay di chuyển quá lượng người so với tải trọng của thang máy.

Nếu gặp sự cố khi mắc kẹt trong thang máy cần liên lạc ra bên ngoài bằng cách ấn nút chuông báo động, đồng thời báo ngay cho lực lượng cứu hộ qua tổng đài 114.

Theo Dân trí