Hà Nội: Giấc ngủ "ướt đẫm mồ hôi" giữa trưa ngày nắng nóng đỉnh điểm hơn 40 độ C

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, tại Hà Nội ngày 20/6 có nắng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ ngoài trời cao nhất từ 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C; nhiệt độ dưới mặt đường nhựa có thể đo được trên 50 độ C đã khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ghi nhận lúc giữa trưa của Báo Gia đình & Xã hội cho thấy, do ảnh hưởng của nắng nóng đỉnh điểm khiến các tuyến đường vắng bóng người di chuyển. Nhiều người dân, người lao động... phải ngủ trưa dưới tiết trời nắng như đổ lửa dưới tán cây, gầm cầu vượt, hầm đi bộ.

Dưới gầm đường sắt tuyến Cát Linh – Hà Đông, một người phụ nữ làm nghề nhặt ve chai đang tranh thủ ngủ trưa để chiều lại tiếp tục công việc của mình .

Nam thanh niên làm nghề phụ hồ của một công trình gần công viên ĐH Thủy Lợi cởi bỏ quần áo dài tranh thủ chợp mắt sau khi ăn trưa xong.

Cũng tại công viên, vườn hoa này, một số nam thanh niên đã tận dụng chiếc sofa bị người dân vứt bỏ thành chỗ ngủ dưới thời tiết 40 độ C.

Ông Trần Văn Độ (52 tuổi) làm nghề xe ôm truyền thống nói: "Nắng nóng nhưng do cuộc sống mưu sinh nên chúng tôi phải cố gắng dù vất vả đến như thế nào".

Một tài xế Grab cũng ngả mình trên yên xe để chợp mắt sau buổi làm việc vất vả.

Trên tuyến phố Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân - Hà Nội), một công nhân điện lạnh ngủ vội trên chính chiếc xe máy của mình.

Dù mặt đường nhựa, bê tông có nhiệt độ lên đến trên 50 độ C nhưng người bán hàng rong vẫn tranh thủ chợp mắt.

Người đàn ông này lựa chọn ngủ trên chiếc tủ bị hư hỏng dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm mặc cho tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.

Một người chạy xe ba gác tranh thủ chợp mắt ngay trên phương tiện mưu sinh của mình.

Dưới mỗi bóng cây cạnh hồ Hoàng Cầu, nhiều người đã tranh thủ mắc võng ngủ ngon lành mặc thời tiết.

Dù ngủ ở tư thế nào, hoàn cảnh nào nhưng người dân vẫn luôn tuân thủ quy tắc phòng dịch COVID-19 là đeo khẩu trang.

Người chạy xe ba gác ngủ dưới gốc cây trên đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân - Hà Nội).

Nhưng cũng không ít người cho biết, thời tiết quá nắng nóng khiến ghế đá nóng rát không thể đặt lưng.

Một người bán sách báo tranh thủ chợp mắt dưới tiết trời nắng nóng đỉnh điểm.

Được biết, đợt nắng nóng này sẽ kéo dài hết ngày 21/6, đến ngày 22/6 nhiệt độ sẽ giảm dần.

Tú Diễm – Ngọc Bích – Phương Hạ