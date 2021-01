Hà Nội: Cuối năm lại “điệp khúc” tắc đường

Thi công đường gây ùn tắc

Những ngày cuối năm tại Hà Nội luôn khiến người dân ngao ngán trước cảnh ùn tắc kéo dài. Thậm chí, giờ cao điểm sáng/chiều, nhiều nút giao, tuyến đường ùn tắc kéo dài cả giờ đồng hồ. Những năm qua, Hà Nội đã nỗ lực để xây dựng, mở rộng các tuyến đường. Tuy nhiên, sự phát triển ồ ạt của công trình nhà cao tầng, mật độ dân cư tăng nhanh dẫn đến hạ tầng chưa đáp ứng kịp. Việc ùn tắc giao thông diễn ra triền miên không chỉ ảnh hưởng đến công việc, tâm lý của người tham gia giao thông mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng...

Theo khảo sát của PV Báo Gia đình & Xã hội những ngày qua, tại tuyến đường Đại La - Minh Khai (thuộc dự án Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Vọng - cầu Mai Động) luôn trong tình trạng ùn tắc. Đặc biệt vào giờ cao điểm, xe máy - ô tô nhích từng centimet, thậm chí đứng im cả giờ đồng hồ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do các nhà thầu tiến hành thi công trụ, dầm đường trên cao, san phẳng mặt bằng, thi công đường Vành đai 2 dưới thấp. Lòng đường bị thu hẹp, rào chắn nhiều đoạn, tổ chức cấm phương tiện ô tô di chuyển từ hướng ngã Tư Vọng - ngã tư Minh Khai - Trương Định.

Đường Vành đai 3 ùn tắc vào giờ cao điểm khi các phương tiện di chuyển từ đường Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi. Ảnh: Lê Bảo.

Anh Vũ Mạnh Long (trú tại Tam Trinh) cho biết: "Nhà ở đường Tam Trinh nên tôi thường xuyên phải di chuyển qua khu vực Minh Khai - Đại La. Có những hôm, tôi bị kẹt cứng tại ngã tư Đại La - Trương Định hơn 1 giờ đồng hồ. Tắc kinh hoàng đến mức người tham gia giao thông không thể nhúc nhích, "giậm chân tại chỗ" đến hơn 30 phút".

Tại nút giao Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến và Tố Hữu - Khuất Duy Tiến, thời gian qua người tham gia giao thông cũng phải chịu cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài, nhất là vào giờ cao điểm là do đơn vị thi công hầm chui khu vực này đã rào chắn 1/3 lòng đường Lê Văn Lương, Tố Hữu và một phần đường Khuất Duy Tiến. Tại đường Tố Hữu và Lê Văn Lương, đơn vị chức năng đã xén giải phân cách, cho phép phương tiện cá nhân di chuyển vào làn BRT và luôn có lực lượng CSGT cũng như lực lượng tăng cường từ đơn vị thi công điều tiết giao thông thường xuyên nhưng vẫn xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Người dân chật vật di chuyển trên đường Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Vọng - cầu Mai Động.

Ra khỏi nhà là… tắc đường

Đường Tố Hữu hướng Lê Văn Lương bị rào chắn khiến điểm này trở nên ùn tắc nghiêm trọng.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Lợi (trú tại quận Hoàng Mai) không khỏi ngao ngán: "Những ngày rét dưới 10 độ C tôi cũng không dám di chuyển bằng ô tô đi làm mà lựa chọn phương tiện xe máy, bởi khắp nơi tắc đường triền miên. Có lần tôi di chuyển gần 10km cho quãng đường từ nhà đến chỗ làm mất gần 2 giờ đồng hồ, chiều tối cũng mất chừng đó thời gian. Tôi thực sự "ngán" mỗi khi phải ra đường dịp này".

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội thường xuyên gặp cảnh ùn tắc dịp sát Tết có thể kể đến như: Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi; Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi; Mễ Trì - Dương Đình Nghệ; Lê Văn Lương - Láng Hạ; Trung Văn - Tố Hữu; Lê Trọng Tấn - Quang Trung (Hà Đông); đường Cầu Bươu; Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Chánh. Từ nay đến Tết Nguyên đán, chắc chắn lưu lượng người và phương tiện giao thông sẽ tiếp tục gia tăng nên tình trạng ùn tắc giao thông sẽ có những diễn biến khó lường.

Vừa qua, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 5769/UBND-ĐT về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 7/12/2020 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021. Theo đó, UBND thành phố giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với Công an thành phố xây dựng phương án tổ chức giao thông, phân luồng phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông hợp lý trên các tuyến giao thông trọng điểm, kịp thời giải tỏa đối với các tuyến đường không để phát sinh ùn tắc giao thông kéo dài quá 15 phút; hạn chế một số loại phương tiện (đặc biệt là xe vận tải lớn, xe ba bánh, xe chở khách du lịch trên 16 chỗ) vào trung tâm thành phố tại một số khung giờ nhất định trong những ngày cao điểm để giảm ùn tắc.

Sở GTVT cũng chủ trì phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã nơi có các bến xe, bến tàu tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc phòng, chống dịch COVID-19. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cũng tổ chức kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn giao thông tại các vị trí nêu trên và phối hợp với các đơn vị quản lý để có biện pháp khắc phục; xử lý dứt điểm các vi phạm lòng đường, lề đường, hè đường và hành lang an toàn giao thông; lập phương án bảo đảm việc vận hành, lưu thông qua các trạm thu phí đường bộ (dự án BOT) và cung cấp số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cơ quan, đơn vị và người dân về vận tải, an toàn giao thông…

Lê Bảo