Hà Nội cấp giấy đi đường trước giờ G: Nhiều người vẫn chờ đợi

Theo thông báo của Công an Hà Nội, kể từ 6/9, người dân di chuyển ra đường phải có giấy đi đường mới. Nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp có đủ thời gian xin cấp giấy, trong hai ngày 6 và 7/9 tạm thời lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở, hướng dẫn chứ không xử phạt người ra đường chưa có giấy.

Trao đổi với phóng viên, anh NQT – chủ một cơ sở buôn bán hoa quả tại Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, sau khi có thông báo về việc cấp giấy đi đường mới, anh đã liên hệ với địa phương để lo thủ tục. Sau hai lần hoàn thiện hồ sơ, cho đến thời điểm trưa ngày 7/9, anh vẫn chưa nhận được phản hồi về việc có được cấp giấy đi đường hay không.

Theo anh T, việc này khiến anh có chút lo lắng, sợ công việc đình trệ khi ngày 8/9, cơ quan chức năng bắt đầu "siết" việc kiểm tra, xử phạt với người không có giấy đi đường.

Còn anh NHN, giám đốc một công ty về xử lý rác thải ở Gia Lâm (Hà Nội) thì vẫn chưa thể triển khai các thủ tục xin giấy đi đường cho nhân viên. Theo anh H, lý do là anh chưa nhận được hướng dẫn cụ thể cho việc này.

Chủ một cửa hàng thuốc tại Cầu Giấy cho biết, hiện tại chị vẫn đang tiến hành các thủ tục xin cấp giấy đi đường. Theo chị này, để hoàn thiện hồ sơ chị phải lên Sở Y tế xin xác nhận, sau đó mới quay về làm thủ tục ở phường.

Một chốt kiểm soát sáng 6/9 (ảnh H.Thắng)

Trong ngày 6/9, một số người cũng phản ánh hiện tượng nghẽn mạng của các cổng đăng ký xin giấy đi đường. Cạnh đó, một số người tại vùng 2, vùng 3 cũng cho biết đang rơi vào tình trạng "thắc mắc" khi tìm hiểu việc xin cấp giấy đi đường để vào vùng 1.

Nhiều đơn vị, doanh nghiệp còn lúng túng

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại quận Hà Đông, tính đến trưa ngày 6/9, Công an quận này đã in được hơn 2.000 giấy đi đường, cung cấp thông tin hỗ trợ để UBND các phường in hơn 27.000 giấy đi chợ, mua hàng thiết yếu phục vụ người dân theo đúng quy định của Chỉ thị 20 của UBND TP Hà Nội.

Còn tại Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an Hà Nội, tính đến chiều ngày 6/9, đơn vị này đã duyệt, cấp khoảng 40.000 giấy đi đường cho các tổ chức, cá nhân đủ điều khiện được phân cấp.

Trong sáng 7/9, Công an Hà Nội cũng ra thông báo, cụ thể: qua theo dõi tổng đài hotline của Công an Thành phố về giải đáp thắc mắc liên quan việc cấp giấy đi đường, Công an Hà Nội nhận thấy nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức còn lúng túng trong việc xác định nhóm đối tượng được cấp giấy, nhất là diện đối tượng của nhóm 2 và nhóm 6. Công an Hà Nội đề nghị các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nếu chưa xác định được diện đối tượng như trên, liên hệ với công an phường, xã, thị trấn sở tại để được hướng dẫn.

