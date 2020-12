Hà Nội: Bước ra từ thang máy, người đàn ông bị rơi xuống đất khiến chân tay bị gãy

Theo nhiều cư dân sinh sống tại chung cư Hoàng Huy (số 275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội) cho biết, vào khoảng 18h chiều 4/12 đã xảy ra một vụ tai nạn hi hữu khi ông Nguyễn Văn C. (53 tuổi - là cư dân của chung cư) bước từ thang máy ra không lan can, bị rơi từ tầng 2 xuống đất.

Ông C. được lực lượng y tế cấp cứu.





Sau khi bị rơi từ tầng 2 xuống đất, ông C. bị thương nặng, gãy 1 tay 1 chân và chấn thương cột sống. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân nhanh chóng báo với lực lượng chức năng đồng thời báo với lực lượng y tế để đưa ông C. đi cấp cứu.

Một nhân chứng cho biết: "Buổi chiều, ông C. đi tập thể dục về và di chuyển vào thang máy, khi lên đến tầng 2 ông C. bước ra thì hụt chân xuống dưới. Khu vực cửa thang máy tầng 2 có chiều ngang khoảng 80cm, không hề có lan can, cảnh báo hay che chắn gì nên khi ông C. di chuyển ra đã bị hụt chân rơi xuống".

Hiện trường vụ người đàn ông bước từ thang máy bị rơi từ tầng 2 xuống đất.





Cũng theo nhiều cư dân sinh sống tại đây cho rằng, chiếc thang máy gây nên sự cố không có trong thiết kế của tòa nhà mà chủ đầu tư tự dựng lên, mục đích phục vụ một số căn hộ tầng 3, 4. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, vận hành không đảm bảo kỹ thuật nên đã khiến cư dân gặp nạn.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân Trung xác nhận sự việc và cho biết, hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.



Lê Bảo