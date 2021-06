Hà Nội: Bé trai 10 tuổi rơi từ tầng 5 chung cư không có lưới an toàn

Trưa 20/6, thông tin từ UBND phường Phú La (Hà Đông) cho biết, sự việc trên vừa xảy ra tại chung cư The K Park khu đô thị Văn Phú. Nạn nhân là bé trai khoảng 10 tuổi.

Theo đó, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, bé trai này rơi từ cửa sổ phòng ngủ tầng 5 của chung cư The K Park khu đô thị Văn Phú. Rất may cháu bé bị mắc lại ở khu vực lan can tầng 3.

Bé trai 10 tuổi may mắn thoát chết sau khi rơi từ tầng 5 chung cư, hiện bé đã được người dân đưa đi cấp cứu.





Lãnh đạo phường Phú La cho biết, rất may cháu bé chỉ bị thương và không ảnh hưởng đến tính mạng. Hiện cháu bé đã được người dân đưa đi cấp cứu.

"Gia đình cháu bé mới chuyển đến chung cư này ở. Khu vực cửa sổ nơi xảy ra sự việc là cửa kính, vì mới chuyển đến nên gia đình chưa kịp lắp thêm lưới an toàn, hoặc song chắn", lãnh đạo phường Phú La cho hay.

B.Loan