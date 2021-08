Giữa đêm mưa gió, chiến sĩ công an chở thùng hàng đặc biệt đến nhà người dân khiến tất cả cảm động

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục giãn cách nghiêm ngặt để phòng chống Covid-19. Từ đây, xuất hiện nhiều câu chuyện, hình ảnh đẹp của lực lượng cán bộ phường, công an tiếp tục hỗ trợ người dân giải quyết các nhu cầu cấp thiết, khiến dân tình vô cùng cảm kích.

Những ngày qua mạng xã hội đặc biệt chú ý đến hình ảnh chiến sĩ công an ở Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ đặc biệt, có lẽ là từ trước đến nay đây là lần đầu anh làm "shipper" giúp người dân.

Câu chuyện được chị Nguyễn Nhật Hoa, trú tại phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.

Theo đó, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, người dân Đà Nẵng tiếp tục thực hiện quy định giãn cách, "ai ở đâu, ở yên đó". Vì không thể ra ngoài mua lương thực thực phẩm, chị Nhật Hoa được người nhà "tiếp tế" thực phẩm từ quê vào.

Khi thùng hàng được vận chuyển từ Huế vào đến Đà Nẵng, chị Nhật Hoa liên hệ tổ trưởng tổ dân phố nhờ hỗ trợ nhận giúp.

Khoảnh khắc anh Công an đội mưa với thùng hàng chở sau xe khiến nhiều người cảm động.

"Mẹ mình ở Huế gửi cho vợ chồng mình thùng hàng bao gồm thịt cá, rau củ để trữ cho 10 ngày giãn cách tiếp theo.

Nhưng giờ không thể ra ngoài lấy được, mình nhờ bác tổ trưởng thì bác cũng không thể đi nhận vì quy định tổ trưởng chỉ có thể di chuyển mua hàng, nhận hàng giúp người dân trong địa bàn phường thôi.

Rất may, bác nhiệt tình tìm cách giúp mình liên hệ với các anh công an phường Hoà An. Thú thực mình cũng không dám nghĩ đến việc phải nhờ các anh vì việc cá nhân của mình, bởi các anh bận rộn lắm.

Nhưng mà vì trời tối rồi, xe đến mà không có người lấy đồ thì lỡ mất, may bác tổ trưởng giúp gọi điện và các anh nhận lời ngay lập tức" - Chị Hoa chia sẻ.

Thùng quà đặc biệt giá trị xuất hiện kịp thời giúp gia đình chị Hoa có đủ thực phẩm cho những ngày ở nhà tránh dịch

Đêm hôm đó, Đà Nẵng có mưa to, hình ảnh chiến sĩ công an đội mưa gió, chở thùng hàng nặng gần 40kg đằng sau xe máy xuất hiện trước nhà giữa đêm khiến vợ chồng chị Nhật Hoa vô cùng cảm kích.

"Cảm ơn tình cảm chân thành gần gũi, sự nhiệt tình giúp đỡ của bác tổ trưởng tổ 72 và anh công an phường Hòa An. Thật trân quý sự giúp đỡ của mọi người biết bao.

Tấm hình chụp anh lúc bê thùng hàng nặng trĩu, người ướt hết cả mà thương vô cùng. Thực sự thùng hàng này đến rất kịp thời...

Bây giờ nhà mình đã thực sự an tâm ở yên trong nhà. Vợ chồng mình chỉ biết cảm ơn anh - người chiến sĩ công an nhân dân rất nhiệt tình của phường mình."

Ngay sau khi hình ảnh anh công an phường choàng tấm áo mưa đi chở hàng giúp dân được chia sẻ trên các trang mạng, hàng nghìn người đã dành nhiều lời khen ngợi.

Giữa lúc người dân gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, hơn lúc nào hết càng cần những việc làm, hình ảnh đẹp như vậy. Với các chiến sĩ công an, hình ảnh đó càng đẹp và đáng trân trọng, bởi họ đang tận tụy phục vụ nhân dân; sẵn sàng đối mặt với khó khăn, nguy hiểm để bảo vệ cuộc sống của người dân.

Khoảnh khắc tuy rất đỗi bình dị của anh công an nhưng lại có ý nghĩa tiêu biểu cho sự tận tụy, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng chiến sĩ công an nhân dân trong những ngày cả nước gồng mình chống dịch.

