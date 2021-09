Thông tin cho PV, đại diện chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 1 tại ga Dụ Nghĩa trên tuyến QL5 (Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản bàn giao vụ việc tài xế ô tô giấu bố đẻ trong thùng phuy vượt chốt kiểm soát kiểm dịch cho Công an xã Đại Bản (huyện An Dương) xử lý theo quy định.



Cụ thể, vào lúc 22h35 đêm qua (1/9), lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát COVID-19 số 1 tại ga Dụ Nghĩa trên tuyến QL5 tiến hành dừng xe tải BKS 89C-240.91 chở hải sản đi từ hướng Hải Dương vào TP Hải Phòng để kiểm tra thủ tục trước khi cho phép lưu thông vào địa bàn TP Hải Phòng.



Thời điểm này lái xe Nguyễn Xuân Hưởng (SN 1992), trú tại thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) xuống xe làm thủ tục khai báo y tế và đủ điều kiện để vào TP Hải Phòng. Tuy nhiên, khi đi được khoảng 5 phút, chiếc xe này bị tổ kiểm soát an toàn giao thông của Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng chặn lại do nghi ngờ hoạt động vận chuyển và phối hợp với chốt kiểm soát COVID-19 số 1 xác minh.

Quá trình kiểm tra toàn diện xe ô tô, tổ công tác phát hiện thùng phuy trong xe có dấu hiệu nghi ngờ nên kiểm tra thêm và phát hiện trong chiếc thùng phuy có 1 người đang trốn là ông Nguyễn Văn Huynh (SN 1970, bố đẻ của Hưởng).

Ngay lập tức, tổ công tác áp giải xe ô tô tải BKS 89C-240.91 quay trở lại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 số 1 để kiểm tra, làm rõ.

Tại đây, lái xe Hưởng khai nhận, bản thân chở hàng có lộ trình đi từ thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) đến chợ Nam Hải (quận Hải An. Biết bố mình không đủ điều kiện về y tế để vào địa bàn TP. Hải Phòng khi qua chốt kiểm soát COVID-19 trên QL5, nên Hưởng bảo bố chui vào thùng phuy đặt trong xe và bị lực lựng chức năng phát hiện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý.

Đức Tùy

