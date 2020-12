Giận vợ, người đàn ông châm lửa thiêu rụi chiếc ô tô

Sáng 22/12, lực lượng chức năng TP. Dĩ An (Bình Dương) đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân chiếc xe ô tô bán tải biển số 61C - 430.66 bị cháy trơ khung ở nghĩa trang Triều Châu, phường Tân Đông Hiệp.

Chiếc xe cháy trơ khung

Công an địa phương cho hay, đã làm việc với chủ phương tiện bị cháy. Theo đó, người đàn ông đến trình diện tại trụ sở Công an phường Tân Đông Hiệp và cho biết do giận vợ nên đã châm lửa đốt chiếc xe ô tô của gia đình.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Khu vực chiếc xe cháy trơ khung nằm ở nghĩa trang vắng người qua lại.

Đến trưa nay, lực lượng chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường





Được biết, chủ chiếc xe bị cháy rụi là một doanh nhân làm việc tại TP. Dĩ An.

Theo Tiền phong