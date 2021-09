Chương trình "Triệu túi an sinh" được T.Ư Đoàn triển khai từ ngày 20/8 đến khi công bố hết dịch COVID-19 tại các tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhằm chăm lo, hỗ trợ người dân, người yếu thế có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Đến nay, sau 3 tuần phát động (từ 20/8 – 15/9/2021), các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã cam kết ủng hộ 560.635 túi an sinh bao gồm 499.265 túi quà an sinh là lương thực và 61.370 túi thuốc an sinh. Tổng trị giá túi an sinh là 134.021.750.000 đồng. Số lượng túi an sinh đã trao tặng trực tiếp tới người dân là 469.629, bao gồm 417.159 túi quà an sinh là lương thực và 52.470 túi thuốc an sinh với tổng giá trị 112.160.250.000 đồng.

Nhiều người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được tiếp sức nhờ chương trình "triệu túi an sinh" của Trung ương Đoàn TNCSHCM

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc cũng đã huy động được 372.334 túi quà an sinh (339.767 túi quà an sinh là lương thực và 32.567 túi thuốc an sinh), đã trao tặng cho người dân 349.603 túi quà an sinh (320.936 túi quà an sinh là lương thực và 28.667 túi thuốc an sinh) và phối hợp với Trung ương Đoàn trao tặng cho người dân 51.134 túi quà an sinh (47.274 túi an sinh là lương thực và 3.860 túi thuốc an sinh). Trong đó, nhiều tỉnh, thành đã nỗ lực thực hiện chương trình với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, huy động và trao tặng được nhiều túi an sinh như: TP.HCM (70.000 túi), Bình Dương (48.910 túi), Hà Nội (40.620 túi)…

Sau 3 tuần triển khai đã có gần 500.000 túi an sinh đã tiếp sức cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Chương trình "Triệu túi an sinh" đã nhận được sự ghi nhận và lan tỏa rộng rãi của cộng đồng, sự ủng hộ, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các Câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện. Thời gian qua, chương trình huy động 64.000 thanh niên tình nguyện tham gia vận chuyển, trao tặng túi an sinh đến người dân. Các tình nguyện viên đã không quản mưa nắng, ngày đêm, trực tiếp mang quà trao kịp thời đến những người khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống.

Trong thời gian sắp tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục vận động nguồn lực và kết nối, triển khai trao tặng hỗ trợ người dân và cập nhật kết quả hàng ngày trên form báo cáo kết quả chương trình.

P.Thuận

