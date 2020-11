Đợt rét đầu tiên ở miền Bắc diễn ra thế nào?

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, ngày và đêm nay (29/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao dưới 11 độ.



Người Hà Nội kín mít trong đợt rét đầu tiên của mùa đông

Tại một số vùng núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn, nhiệt độ đêm qua đã giảm xuống ngưỡng rét hại 8-10 độ C. Ban ngày, nhiệt độ khu vực này khoảng 14 độ C.

Đặc điểm của không khí lạnh đợt này không gây mưa nên Bắc Bộ có độ ẩm thấp, trời hanh khô. Trạng thái này khả năng còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới do các đợt không khí lạnh nối tiếp nhau.

Tại Hà Nội, mức nhiệt thấp nhất 16-18 độ C có thể duy trì trong hai ngày tới. Đến 2/12, nhiệt độ tăng nhẹ trở lại nhưng vẫn ở ngưỡng lạnh.

Sau đó, một đợt không khí lạnh mới khả năng tác động khiến nhiệt độ tiếp tục giảm sâu. Theo bản đồ dự báo, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt thấp nhất trong tuần tới là 15 độ C, rơi vào ngày 5/12.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, hiện nay (29/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa đo được từ 07h ngày 28/11 đến 07h ngày 29/11 phổ biến từ 30-80mm có nơi trên 100mm như: Trà My (Quảng Nam) 112mm, Cam Ranh (Khánh Hòa) 134mm, Phan Rang (Ninh Thuận) 107mm,… Ở Tây Nguyên đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to như ở M Đrắk (Đắc Lắc) 131mm, An Khê (Gia Lai) 52mm, Lăk (Đắc Lắc) 67mm. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.



Từ nay đến ngày 01/12, ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 140-280mm, có nơi trên 300mm. Từ nay đến ngày 30/11, ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-120mm, có nơi trên 150mm.



K.N