Doanh nghiệp vận tải lao đao vì dịch bệnh COVID-19

Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hà Nội, do ảnh hướng của dịch COVID-19, sản lượng hành khách và doanh thu sụt giảm nghiêm trọng. Riêng sản lượng xe buýt trong tháng 5/2021 tiếp tục giảm sâu (giảm 30% so với cùng kỳ năm 2020, giảm 41,5% so với thực hiện tháng 4.2021). Doanh thu tháng 5/2021 giảm 40% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 51,2% so với tháng 4/2021.



Việc sản lượng và doanh thu sụt giảm nghiêm trọng dẫn đến nguồn thu của các đơn vị vận tải giảm sút, trong khi đó nhiều khoản chi phí lớn phải trả như: Lãi vay ngân hàng, tiền thuế, tiền thuê mặt bằng, bảo hiểm xã hội cho người lao động, phí sử dụng đường bộ, phí bến bãi, tiền lương cho người lao động và các chi phí khác đến hạn bắt buộc phải thanh toán đã gây ra nhiều áp lực.

Ngoài ra, các chi phí bắt buộc liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 như: trang bị dung dịch khử khuẩn, sát khuẩn tay, khẩu trang, tờ khai y tế… vẫn phải thực hiện thường xuyên.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19.

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải khách công cộng, Sở Giao thông Vận tải đề xuất UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương cho phép điều chỉnh chỉ tiêu sản lượng, doanh thu vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt năm 2021; hỗ trợ toàn bộ lãi vay trong năm 2021 đối với các dự án đầu tư, thay mới phương tiện là xe buýt nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Chỉ đạo Cục Thuế và các đơn vị liên quan xem xét việc giảm thuế hoặc kéo giãn thời gian đóng thuế cho các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn; có cơ chế hỗ trợ các khoản kinh phí phát sinh phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 cho các đơn vị vận tải (phun khử khuẩn, dung dịch sát khuẩn trên xe, khẩu trang, dán bổ sung các thông tin phòng, chống dịch…).

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị khai thác bến xe thực hiện việc hỗ trợ giảm giá dịch vụ xe ra, vào bến và các khoản chi phí khác cho các đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động tại bến xe.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng kiến nghị UBND TP đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét giảm lãi suất và giãn nợ các khoản vay của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn TP đã đầu tư phương tiện nhằm hỗ trợ cho các đơn vị ổn định hoạt động.

Cùng với đó, đề nghị Bộ Tài chính xem xét miễn, giảm hoặc kéo giãn thời gian đóng phí bảo trì đường bộ đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Ngoài ra, kiến nghị Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ lùi thời hạn lắp đặt camera trên phương tiện kinh doanh vận tải hành khách…

Doanh nghiệp vận tải kiến nghị Chính phủ, Bộ GTVT và các bộ ngành liên quan có các cơ chế, chính sách để hỗ trợ, vượt qua khó khăn.

Trong khi đó, theo báo cáo về tình hình kinh doanh vận tải 6 tháng đầu năm của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, xe chở khách tuyến cố định chỉ đạt 30% so với trước dịch, số xe nằm chờ tại bãi không hoạt động trên 50%. Đối với xe taxi chỉ đạt khoảng 20-30%, số xe nằm chờ tại bãi không hoạt động 70-80%. Sản lượng doanh thu của xe buýt chỉ đạt 45 - 50% so với trước dịch. Xe chở khách du lịch đạt khoảng 10-15% so với trước dịch, hầu hết số xe phục vụ phải nằm chờ ngoài bãi không hoạt động, do khách quốc tế không được nhập cảnh vào Việt Nam, khách trong nước phải thực hiện giãn cách, không có nhu cầu đi du lịch nội địa. Đối với xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng chỉ đạt 20-30%.

Tổng hợp chung sản lượng, doanh thu vận tải hành khách trong 6 tháng đầu năm 2021 chỉ đạt từ 20 – 30% so với trước dịch. Doanh thu giảm mạnh nhưng chi phí cho những xe hoạt động lại tăng cao do giá nhiên liệu liên tục bị điều chỉnh, bên cạnh đó phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Đối với hoạt động vận tải hàng hóa sản lượng doanh thu đạt 70 – 80% so với trước dịch (tùy từng vùng miền, từng khu vực). Xe vận chuyển hàng hóa nội địa bị gián đoạn ở những khu vực có dịch, tình trạng thiếu vỏ container… Đối với xe vận tải hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới, thời gian chờ đợi giao hàng kéo dài, chi phí phát sinh tăng cao do phải thuê lái xe dịch vụ…

Trước tình hình khó khăn của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tiếp tục đề nghị Chính phủ, Bộ GTVT và các bộ ngành liên quan, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có các cơ chế, chính sách để hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong thời điểm hiện tại.

Nhật Tân