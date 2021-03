Dịch COVID-19 như "một bài kiểm tra" cuối nhiệm kỳ của Chính phủ

Tại Báo cáo tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày trước Quốc hội có nêu, năm 2020, trước diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung quán triệt thực hiện quan điểm điều hành trong tình hình mới với tinh thần "khó khăn gấp hai thì nỗ lực gấp ba", quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép": vừa quyết liệt phòng chống dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc", vừa tập trung phục hồi và phát triển KTXH.

Trong đó, kiểm soát dịch bệnh là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm ổn định, an toàn xã hội; đồng thời quyết liệt thực hiện các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế, duy trì và phục hồi sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời báo cáo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội để triển khai thực hiện nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đồng thời, chú trọng chỉ đạo thực hiện phù hợp các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, triển khai linh hoạt, hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam an toàn, nhân văn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu.