Đi taxi từ Hưng Yên về Hà Nội "bùng" tiền, thanh niên đe dọa tài xế, chửi bới cảnh sát

Ngày 8/4, mạng xã hội facebook rầm rộ chia sẻ clip ghi lại cảnh nam thanh niên "bùng" tiền taxi chửi bới tài xế, mắng nhiếc cả lực lượng cảnh sát trật tự làm nhiệm vụ.

Theo một nhân chứng, vụ việc xảy ra vào tối ngày 7/4 tại trước của nhà số 12 phố Hàng Da, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời điểm này, thanh niên áo phông trắng có bắt taxi đi từ Hưng Yên về Hà Nội hết số tiền 362.000 đồng. Sau khi xuống xe, anh ta không những "bùng đẹp" tiền cước mà còn gây sự chửi nhau, dọa đánh tài xế.

"Sau khi có sự xuất hiện của hai anh cảnh sát 113 và người dân, anh ta bắt đầu nhẹ giọng quay ra 'xin' cho đoàng hoàng.

Cuối cùng, trước sự xuất hiện của phó công an phường, anh chàng áo trắng còn dùng võ 'say' quay ra 'quại' cả cảnh sát luôn và cuối cùng cái kết bị 'bế' lên phường", nhân chứng cho hay.

Theo dõi đoạn clip dài hơn 7 phút cho thấy, sau khi xuống xe, nam thanh niên liên tục đôi co với tài xế. Có lúc anh ta thì thầm vào tai nói nhẹ giọng, lúc lại gắt gỏng, chửi mắng, đe dọa.

Nam thanh niên tranh cãi, đe dọa nam tài xế taxi mặc dù thời điểm đó lực lượng cảnh sát có mặt dành thời gian cho hai bên đàm phán giải quyết. Ảnh: Cắt từ clip.

Người đi đường chứng kiến sự việc lên tiếng về thái độ "quỵt tiền mồ hôi nước mắt của tài xế" liền bị anh ta xúc phạm, chỉ thẳng.

Khi hai cảnh sát có mặt khuyên ngăn, nam thanh niên không những không chịu nghe lời "đàm phán lại với tài xế tìm cách trả tiền", anh ta quay sang lăng mạ hai cán bộ làm nhiệm vụ, nói những câu từ tục tĩu.

Nhưng giây cuối clip, một chiến sĩ cảnh sát đã lao vào quật thanh niên ngã xuống đất khóa một cánh tay khống chế, sau đó đưa về trụ sở công an phường giải quyết.

Hàng trăm người dân chứng kiến sự việc trên tuyến phố vô cùng "hả hê", họ reo hò phấn khích khi thấy anh ta bị cảnh sát dẫn giải đi. "Ông này dại rồi, hành động như thế thì dại rồi", một người dân nói.

Sáng nay (9/4), trao đổi PV, đại diện Công an phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm xác nhận, sự việc xảy ra tại tuyến phố Hàng Da, thuộc địa bàn do công an phường quản lý.

"Đúng là chúng tôi tiếp nhận vụ việc xảy ra vào buổi tối ngày hôm kia", vị đại diện Công an phường nói.

Hiện, cơ quan chức năng đang xác minh, có phương án xử lý nam thanh niên theo quy định của pháp luật.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị